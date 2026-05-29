百分百原汁？NFC果汁配料表水排第一 「好想來」下架

央視新聞揭果汁市場標籤造假亂象。（視頻截圖）

據央視新聞報導，果汁市場近日驚爆標籤造假亂象。知名零食品牌「好想來」旗下一款宣稱「100%」且為「NFC非濃縮還原」的系列果汁，遭踢爆配料表首位竟是「水」與濃縮果汁，涉嫌虛假宣傳。涉事品牌所屬的萬辰集團隨即宣布，已將全國門店的相關商品全面下架，並承諾將重新製作包裝、強化合規管理。

記者調查發現，這類「掛羊頭賣狗肉」的NFC標籤亂象在線上線下並非個例；中國社會科學院知識產權中心研究員張浩然指出，NFC（非濃縮還原）在國家標準中代表原榨果汁，配料表中不應含有水。若將濃縮還原或調配飲品包裝成NFC，已違反「消費者權益保護法」，涉嫌虛假宣傳。

面對琳瑯滿目的果汁產品，北京大學第一醫院臨床營養科主任醫師竇攀解釋，FC（濃縮還原）、NFC（非濃縮還原）與HPP（超高壓冷壓）雖均屬100%純果汁，但工藝大不同：FC經高溫濃縮再加水勾兌，營養損失較多；NFC不加水不加糖，相對純正；HPP則採低溫高壓殺菌，最能保留維生素與口感。

專家特別提醒，依據「飲料通則」，標註「100%純果汁」必須滿足「不添加外源水」與「不含食品添加劑」兩大核心條件，而市面上常見的「真果汁」僅是行銷噱頭。此外，消費者可透過配料表分辨品類：果汁含量達100%才可稱果汁；10%以上為果汁飲料；低於10%則僅能歸類為「果味飲料」，後者多由水與香精調配。選購時應認清標籤，理性消費。