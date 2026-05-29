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維持與中國聯結？ 黃仁勳加入清華經濟管理學院顧委會

編譯周辰陽／綜合報導
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圖為本月輝達執行長黃仁勳隨川普總統訪中。(路透)
圖為本月輝達執行長黃仁勳隨川普總統訪中。(路透)

英國金融時報28日報導，根據兩名知情人士說法，近期陪同美國總統川普訪問中國的Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳，已接受北京清華大學經濟管理學院（School of Economics and Management，SEM）邀請，加入該院顧問委員會。

位於北京的清華大學是中國頂尖的理工科大學，中國國家主席習近平正是校友。前國務院總理朱鎔基則於2000年創立SEM顧問委員會，其宗旨之一是協助商學院強化國際聯繫並制定長期發展策略，也是在美中脫鉤日益加深之際，少數仍能匯聚美中企業與學界領袖的高層論壇之一，目前由蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）擔任主席。

根據校方網站，SEM顧問委員除每年開會外，也會定期為學生舉辦講座。除庫克之外，SEM顧問委員會共有65名成員，還包括美國科技界領袖，例如馬斯克、戴爾（Michael Dell）、微軟執行長納德拉與Meta執行長祖克柏。

另外，還有摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）、貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）與花旗集團（Citigroup）執行長范潔恩（Jane Fraser）等金融界人士。最接近的西方對照組織則是哈佛商學院（Harvard Business School）的院長顧問委員會，同樣聚集西方金融與科技界菁英。

黃仁勳此舉尚未正式對外公布，但顯示他希望在輝達先進晶片仍遭禁止輸入中國之際，持續維持與中國學界與企業界的聯繫。輝達未立即回應置評請求，清華大學則拒絕評論。

黃仁勳日前接受CNBC採訪時表示：「中國需求相當龐大」，「華為非常、非常強。他們已創下締造紀錄的一年，而且很可能、非常有可能在接下來一年再創佳績，而且中國本土晶片生態系也發展得很好，因為我們（輝達）已經退出了那個市場」。

他補充指出：「我們已經把那個（中國）市場大致上讓給他們（華為等中國AI晶片巨頭）了。」這些言論凸顯，美國對先進AI晶片出口緊縮限制，已經加速北京推動半導體自給自足。

不過，黃仁勳也暗示，若條件改善，輝達仍希望重返中國市場，「我們在那裡（中國）有很多客戶、很多合作夥伴，而且我們已經在那裡經營30年了」。

黃仁勳 國務院 Apple

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