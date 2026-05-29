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準備回家囉…神21乘組移交空間站鑰匙 快樂全寫臉上

記者賴錦宏／綜合報導
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中國空間站鑰匙的鑰匙扣亮了。（視頻截圖）
中國空間站鑰匙的鑰匙扣亮了。（視頻截圖）

據新華社28日報導，中國神舟21號航天員乘組已完成全部既定任務，並與神舟23號乘組移交了中國空間站的鑰匙，航天員要回家的快樂全寫臉上。已進駐空間站超過200天的神舟21號航天員乘組，張陸、武飛、張洪章將於近日乘神舟22號載人飛船返回地球。

▲ 影片來源：YouTube平台＠cnsvideo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據此前報導，5月27日，東風著陸場進行的最後一次全系統綜合演練。此前，東風著陸場已組織完成搜救分隊通信聯調、空地協同搜救訓練等。

朱楊柱、張志遠、黎家盈三位航天員在25日進入空間站，短短三天之內完成交接任務，顯示出神舟23號乘組已順利適應空間站生活。

央視報導，神21航天員乘組表示：「轉眼就要離開中國空間站了，非常不捨。今天我們把鑰匙交到你們手中，希望你們將來把空間站運營得更好，我們在北京等你們凱旋。」

神23航天員乘組則表示：「向你們學習，我們會將飛天接力棒穩穩當當地跑好。」

神舟22號載人飛船預計著陸時間為黃昏時段，搜救處置工作經歷晝夜交替，後送時間為夜間。著陸場將繼續沿用前期夜間搜救中成熟的無人機照明布設方案，確保著陸場整體照明亮度充足，視野清晰，能夠保障晝夜連貫作業。

目前，三名航天員在軌時間近七個月，這對出艙轉運、醫監醫保等提出了更高要求。為此，酒泉衛星發射中心醫監醫保人員在演練中嚴守規範、精細操作，著陸區還專門設置了航天員專用進出無障礙升降平台。

公開資料顯示，東風著陸場位於於內蒙阿拉善盟額濟納旗，具體地點是該自治區西部巴丹吉林沙漠深處，在酒泉衛星發射中心的東南面。

東風著陸場面積達2萬平方公里，是四子王旗著陸場的10倍，地貌以沙漠、山地、草湖、戈壁為主，空氣乾燥少雨，幾乎沒有煙霧干擾，有利於搜救人員對航天員快速救援。

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