AI衝擊的焦慮也在中國蔓延 技能變廉價 人性更珍貴

AI帶來全球性的就業衝擊。一段時間以來，全球科技業因AI裁員消息頻傳，包括亞馬遜、微軟 、Meta 、谷歌 與甲骨文皆傳出大規模裁員，這股焦慮也在中國蔓延，產官學無不熱議相關議題。有專家透露，中國官方應對AI使用帶來的就業衝擊，可能推出包含對企業評估，對潛在優化勞動群體預警，提供足夠培訓機會與補貼等措施。但AI的發展對文化與時尚界反可能是個好時機。

據中國統計局數據，3月中國全國城鎮不含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.9%，較上月上升0.8個百分點；全國城鎮不含在校生的25至29歲勞動力失業率為7.7%，較上月上升0.5個百分點，25e至29歲勞動力失業率為2023年12月開始發布該數據以來最高。

中國相關領域研究正如火如荼進行，北京大學經濟學教授、國家發展研究院副院長張丹丹說，一方面，AI技術進步是「腦力+手力」的雙重能力躍升。高不可攀的專業技能正逐漸變得人人可得，腦力勞動的「門檻」正在被AI逐步降低；另一方面，技術部署速度更快，任務執行成本更低。因此白領衝擊重。

在藍領方面，君灝控股董事長奚軍在上海財大演說表示，當前市場普遍擔憂AI會大規模替代製造業藍領，但從真實用工數據看，藍領崗位總量並未顯著縮減，而是正經歷深刻的結構性重塑，並呈現三大特徵：一是用工價格大幅回落，時薪下降；二是對電工、焊工等技術工人的需求激增；三是訂單呈現碎片化趨勢。

對勞動者而言，AI時代要培養什麼技能？中國綜合開發研究院（深圳）特聘研究員廖芳莉強調，「技術讓技能變得廉價，但讓人性變得珍貴」，並提到批判性思維、同理心和共情能力、創造力、文化敏感與全球視野、倫理判斷和價值觀與溝通敘事等六大重要能力。

作為時尚設計師，經常會被問到AI取代勞動力的問題，時裝設計大模型「iMuse.AI」研發人、上海抖憶科技創始人顧瑩櫻樂觀地表示，其實AI讓各行各業都進行破壞性重塑，她認為更應該去思考，把設計師、創作者推向一個更深層的和自身心靈、文化、心理DNA去交流的過程。因為技能平權，讓文化首次成了時尚競爭中非常重要的因素。「所以它（指AI）不是稀釋了，反而是強化了（人文因素）。」因此現在對文化、時尚界而言是最好的時機。