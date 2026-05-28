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愛達·花城號完成海上大考 強風浪下一次通過149項測試

中國新聞組／北京28日電
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愛達·花城號在海上進行拋錨測試。(取材自人民日報)
愛達·花城號在海上進行拋錨測試。(取材自人民日報)

中國國產第二艘大型郵輪「愛達·花城號」完成全部海試，149項測試一次通過並全數合格，創下國產大型郵輪試航效率新紀錄。官方資料顯示，該船在強風浪等極端條件下完成多項測試，並預計於今年11月交付投入運營，標誌中國大型郵輪建造進入批量化階段。

人民日報報導，本輪海試自東海海域展開，測試內容涵蓋航行性能、安全系統、噪音控制及能效表現等。技術團隊在複雜海況下模擬大風與強浪環境，檢驗船體穩定性與設備運行狀況。測試期間，郵輪在多種工況下保持穩定航行，核心系統未出現重大故障。

在關鍵性能方面，郵輪設計航速為17.5節，實測最高航速達22.7節，航行過程中動力輸出穩定、航向控制正常。針對乘坐體驗，船上同步進行噪音與振動測試，公共區域噪音控制在55分貝以下，部分艙房可低至44分貝。

此次試航亦測試了船舶穩定控制系統。相關數據顯示，在多輪測試中，船體橫搖幅度顯著降低，航行穩定性達到設計標準。技術人員指出，相關系統可在短時間內對海況變化作出調整，以提升航行安全與舒適度。

報導指出，與首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」相比，「花城號」在試航流程上進一步簡化，由原本分階段測試改為一次完成。整體建造周期較首制船縮短約8個月，建造效率提升逾兩成。出航前，船舶整體完工率已達98%。

在建造規模方面，「花城號」總長341米，總噸位14.19萬噸，可搭載超過5200名乘客，並對艙房與公共空間進行擴充優化。船上同時配置多套智能控制系統，可實現航行調度、設備監測等功能的整合運行。

官方表示，本次海試完成後，郵輪將進入後續驗證與優化階段，計畫於11月6日交付，並以廣州南沙港為母港投入營運。

愛達·花城號中庭廣場已裝飾一新。(取材自人民日報)
愛達·花城號中庭廣場已裝飾一新。(取材自人民日報)

愛達·花城號海上大迴環。(取材自人民日報)
愛達·花城號海上大迴環。(取材自人民日報)

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