太卷了…邊買菜邊看美人魚 鄭州超市水族館秀 女員工兼職下水

美人魚表演。(視頻截圖)

在超市裡看美人魚？近日河南鄭州 一間超市因水族館內的「美人魚表演」意外走紅，兩名穿著魚尾的女員工在水中翻轉游動，還不時對著圍觀顧客揮手互動。有網友直呼「邊買東西邊看表演，太愜意了」，但也有網友認為「這太卷了」。

極目新聞報導，從現場影片可見，水族館內魚群穿梭，兩名「美人魚」在水中變換動作，時而翻滾、時而緩慢游動，吸引不少民眾停下腳步觀看，甚至拿出手機拍攝。拍攝影片的網友表示，原本只是逛超市，沒想到會遇到這樣的畫面，「真的有點驚喜」。

超市工作人員證實，該門店近期剛完成裝修並重新開業，水族館設在食品與日用品區附近，26日共安排4場表演，每場由兩名員工出演。水族館長約10多米、高約3米，表演對外免費開放。

依照安排，演出通常集中在五一、十一長假、暑假及周末，每天約4場，每場約10分鐘。表演期間，員工需要在水中完成一系列動作，也會與場外觀眾簡單互動。

報導指出，負責人劉先生表示，這項「美人魚表演」其實早在2023年就已設計，演員為4名20多歲的女員工，平時在店內工作，遇到節假日或周末時段，會兼職進行演出。「主要是想讓顧客在購物時，多一點輕鬆的體驗。」未來其他門店是否擴大設置，仍需視顧客反應與營運情況再評估。