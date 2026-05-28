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「激光滅蚊神器」每秒射30隻 眾籌250萬美元 海外爆單

中國新聞組／北京28日電
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號稱每秒可擊落30多隻蚊子的「激光滅蚊神器」在海外爆單。（取材自封面新聞）
號稱每秒可擊落30多隻蚊子的「激光滅蚊神器」在海外爆單。（取材自封面新聞）

來自江蘇常州的「Photon Matrix」激光滅蚊設備近日在海外爆紅，因具備「每秒擊落30多隻蚊子」功能，被網友稱為「激光滅蚊神器海外爆單」。該產品原本在海外眾籌平台設定2萬美元目標，最終卻「眾籌超過250萬美元」，吸引全球超過3500名用戶下單，訂單突破3000台。

封面新聞報導，這款名為「Photon Matrix」的便攜式激光滅蚊設備，由常州光之矩智能科技有限公司研發，核心技術結合激光雷達、毫米波雷達與AI視覺系統，可主動識別並鎖定蚊子，再以激光進行擊落，因此被部分海外網友形容為「家用微型防空系統」。

報導指出，產品概念源於創始人王川長期受蚊子困擾後萌生的想法。他於2022年前後開始思考，能否利用「激光雷達＋AI」技術開發家用滅蚊設備。由於蚊子體積小、飛行速度快，團隊花費近三年時間，陸續攻克毫米級目標識別、多感測器融合及激光安全控制等技術問題。

團隊為測試設備效能，甚至自行養殖蚊子進行實驗。至2025年中，產品完成定型，可覆蓋六公尺範圍，蚊子識別準確率超過95%，每秒最多可擊落30多隻蚊子。設備同時設有安全機制，一旦偵測到人類或寵物接近，激光系統將立即自動關閉。

由於硬體成本較高，產品在Indiegogo平台上的眾籌預售價定為648美元。2025年底上架初期，平均每日募資約2000美元，市場反應平淡。直到2025年6月，王川在溧陽河邊拍攝一段實測滅蚊影片並上傳TikTok後，影片播放量迅速從1萬次攀升至7000多萬次，也帶動大量流量湧入眾籌頁面。

隨著影片暴紅，訂單量快速增加。報導指出，常州光之矩智能科技有限公司已申請超過23項專利，累計研發投入超過1200萬人民幣，目前首批4000台產品正加緊生產。

號稱每秒可擊落30多隻蚊子的「激光滅蚊神器」在海外爆單。（取材自封面新聞）
號稱每秒可擊落30多隻蚊子的「激光滅蚊神器」在海外爆單。（取材自封面新聞）

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