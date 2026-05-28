怎麼辦到？安徽男官司未判卻「被離婚」 妻子再婚又生子

安徽一名男子離婚官司尚未宣判，卻已莫名「被離婚」。（取材自重慶晨報）

安徽許先生近日發現，與妻子的離婚官司仍在審理，戶籍狀態卻已被更改為離婚，原來是妻子崔某持偽造法院判決書辦理婚姻狀態變更及再婚登記。許先生質疑，「公安機關在辦理戶籍業務時不需要審查判決書的真實性嗎」，並對妻子在婚姻存續期間與他人生子、再婚是否涉及重婚提出疑問。目前，涉案基層法律工作者已被刑拘，檢方亦受理監督申請。

重慶晨報報導，許先生2013年與崔某登記結婚，婚後育有兩子。2023年3月，崔某首次提起離婚訴訟，法院判決不准離婚。許先生表示，此後妻子長期未返家，並在分居期間與他人同居且育有一子。

2025年5月，崔某再度以感情破裂、長期分居為由起訴離婚。2026年2月，許先生收到法院傳票，通知案件將於3月11日開庭，但他在調取戶籍資料時發現，婚姻狀態已被改為離婚。警方調查後發現，崔某曾持一份偽造的濉溪縣法院民事判決書，辦理婚姻狀態變更及戶籍遷移。

濉溪縣公安局指出，2025年8月，崔某持偽造判決書及生效證明，到雙堆派出所辦理婚姻狀態變更，戶籍民警依規定受理。警方表示，按照現行戶政規範，申請人需對離婚判決書等材料真實性負責，民警僅進行形式審查，未發現材料存在明顯問題，因此未認定有失職情形。

警方另查出，偽造判決書者為河南永城一名基層法律工作者崔某飛。

公安機關稱，崔某飛因個人原因偽造法院判決書，交由崔某使用。崔某於不知情情況下，持偽造文書在河南永城市與王某辦理結婚登記，導致同時存在兩段婚姻關係。永城市民政局事後已撤銷相關結婚證書，崔某戶籍亦退回原籍，目前許先生與崔某婚姻狀態已恢復為已婚。

濉溪縣公安局表示，崔某飛涉嫌偽造國家機關公文、證件、印章罪，已遭永城市公安局刑事拘留，案件尚未判決。許先生則向淮北市人民檢察院申請偵查監督，要求撤銷警方撤案決定，恢復偵查，並追究崔某是否涉及重婚等責任。檢方表示，目前已受理案件。

另一方面，河南省司法廳官網資料顯示，崔某飛並非律師，而是基層法律工作者。