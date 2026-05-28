集體痛哭…河南1校成人禮「十跪爹娘」 挨轟煽情又花錢

河南平頂山某學校的成人禮表演「十跪爹娘」，在社交媒體平台上引起議論。（取材自紅星新聞）

臨近畢業季，中國多地高中陸續舉辦高三成人禮。近日，河南 平頂山一所學校舉行成人禮時，學生集體跪拜父母，搭配歌曲「十跪爹娘」的畫面在網路流傳，引發討論。不少家長質疑，部分成人禮過度煽情、花費過高，甚至出現集體痛哭與「千人齊舞」等場面，「沒有考慮不同家庭情況，一味打著親情牌」。

綜合媒體報導，近年中國高中成人禮逐漸形成固定模式，包括學生身穿禮服、挽著父母走過「成人門」、交換感恩信與禮物，以及宣誓等環節。不少家長認為，部分活動已偏離原本的教育目的，逐漸流於形式化。

有家長在問政平台留言表示，「最近看到很多地方高三舉行所謂的成人禮，學校把家長學生叫到學校，穿著禮服舉行儀式，沒有考慮不同家庭情況，一味打著親情牌……建議教育部 門能建議學校禁止舉辦這種活動。」相關話題也在社群平台持續發酵。

報導指出，家長反對的原因主要包括活動成本、形式主義及影響備考時間等。部分成人禮涉及禮服租借、妝造與禮物費用，總花費動輒上千元（人民幣，下同），讓部分家庭感到壓力。此外，也有家長認為，學生穿著禮服走紅毯、拍照等安排，讓成人禮逐漸變成「秀場」。

在感恩環節方面，部分學校安排學生向父母鞠躬、跪拜，甚至搭配「十跪爹娘」等音樂與統一話術，現場出現集體擁抱與痛哭場景。報導提到，有人認為感恩屬於個人情感，若成為固定流程與公開表演，容易讓學生感到壓力與尷尬。

此外，也有家長擔心，高考前夕舉辦大型成人禮，可能占用學生複習時間並影響備考狀態。成華區教育局4月30日回應表示，將持續指導學校規範成人禮活動，破除形式主義，簡化流程，避免活動異化為「秀場」。

報導指出，2018年，共青團中央曾發布「全國中學生18歲成人儀式規範（試行）」，對成人禮程序與內容進行規範，包括佩戴成人帽、贈送「中華人民共和國憲法」、向師長家長行感恩禮、面向國旗宣誓及邁過成人門等內容。