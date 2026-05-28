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536分撿漏上北大被3度退檔 河南小夥研究生畢業打算讀博

中國新聞組／北京28日電
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高考536分「撿漏」上北大考生，已從北大研究生畢業。（取材自觀察者網）
高考536分「撿漏」上北大考生，已從北大研究生畢業。（取材自觀察者網）

2019年因536分錄取北京大學而引發關注的河南考生小趙，近日發文紀念「七年北大之旅結束」。他當年透過國家專項計畫被北大提檔，期間校方曾三度申請退檔未果。2023年，小趙以專業第一成績考上北大研究所，並於2026年5月完成碩士學業，表示之後將繼續攻讀博士。

綜合大河報與觀察者網報導，2019年，北京大學在河南省國家專項計畫中提供八個理工類名額。小趙當年高考536分，僅超過當地一本線34分，以第八名壓線進入投檔名單，因此獲得北大提檔資格。

報導指出，國家專項計畫主要面向貧困地區學生招生，考生需符合連續三年戶籍與學籍等條件。由於小趙分數與一般北大錄取標準存在差距，錄取消息當時引發外界討論。

其後，北京大學曾以「高考分數過低、恐難以完成學業」為由，三度向河南省教育廳申請退檔，但均未獲同意。2019年8月11日，北京大學發布情況說明，宣布依程序補錄兩名河南考生，小趙最終順利入學。

報導提到，小趙入學後完成本科學業，2023年以專業第一成績考上北京大學研究所。2026年5月，他完成碩士學業，並於社群平台發文紀念七年北大生涯結束，同時表示已準備繼續深造攻讀博士。

高考 河南

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