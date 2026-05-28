捐大便月賺2400元？濟南一醫院證實：還送免費健檢

濟南南郊醫院。（取材自中新網）

山東濟南一醫院近日發布糞菌移植捐贈者招募信息，每次捐獻「健康糞便」可獲300元（人民幣，下同）營養補助，每月可領至少2400元，引發網友關注。但捐獻者需經過三輪篩選合格後才能捐贈。目前該院已收到幾百份報名問卷，但初篩通過率只有15%到20%，不符合「健康」條件的糞便佔多數。而糞便除用來治療消化類疾病，未來還可能用於治療抑鬱症。

據大象新聞、看看新聞報導，濟南南郊醫院昨證實，這項「有味道」的招募真實有效。這項招募是在5月22日發布，招募糞菌移植捐獻者，每次捐獻可獲300元營養補助，按每周捐獻≥2次計算，每月營養補助至少2400元。此外捐獻者還可獲得總價值約3000元的免費體檢。

不過捐獻門檻不低。負責招募的高先生表示，捐獻有著嚴格的門檻，捐獻者需經過三輪篩選，包括問卷初篩、體檢和糞便菌群的基因檢測，全部合格後才能捐贈。捐獻者年齡要在18到30歲之間，無慢性疾病史，3個月內未使用過抗生素等。

合格後捐贈者需每周至少兩次到醫院現場捐獻，「因為糞便離開人體後菌群很快會失活」，高先生說，醫院會為每位捐獻者提供單獨的房間，保證隱私。

從5月22日發布招募信息至今，高先生表示，已經收到了幾百份報名問卷，「初篩通過率只有15%到20%，後續的體檢和基因檢測通過率會更低」。目前每天都有通過初篩的志願者到醫院進行後續檢查，後續體檢和基因檢測環節還會進一步淘汰人員。

至於收集糞便的用途，高先生說，這是為了提取健康人群糞便中的有益菌群，移植到腸道菌群紊亂的患者體內，通過重建患者腸道微生態達到治療目的。

「目前主要是治療消化類疾病」，高先生同時透露，新的研究顯示，這對治療抑鬱症也可能有一定療效，不過目前還處於臨床研究階段。