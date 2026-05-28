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主打一個「聽勸」…遼寧小伙模仿黃仁勳爆火 視頻播放量破百萬

中國新聞組／北京28日電
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「黃銀勳」一身黑色皮衣現身北京街頭。（視頻截圖）
「黃銀勳」一身黑色皮衣現身北京街頭。（視頻截圖）

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳日前隨美國總統川普訪華團到中國，5月15日他以一身皮衣現身北京南鑼鼓巷，吃炸醬麵、買蜜雪冰城飲料。遼寧一名小伙近日在網友建議下，模仿黃仁勳逛北京，沒想到多條模仿視頻播放量破百萬，帶動不少博主紛紛跟風效仿，瞬間走紅。

據瀟湘晨報報導，起初，這位遼寧小伙只是在短視頻平台上發了一個展示自己髮量多的視頻，視頻本身沒什麼特別，但評論區裡一條網友留言意外獲得高讚：「兄弟，買個皮衣，配個眼鏡，模仿黃仁勳吧」。這條評論很快攢了超過5000個讚。小伙子一看這麼多人支持，決定試一試。這一試，就試出了「爆款」。

「黃銀勳」一身黑色皮衣現身北京街頭，手上拿著顯卡，喝著「大老同款」飲料。（取材自...
「黃銀勳」一身黑色皮衣現身北京街頭，手上拿著顯卡，喝著「大老同款」飲料。（取材自瀟湘晨報）

網友總結出「黃仁勳模仿三件套」——黑皮衣、顯卡、蜜雪冰城，他一整套全都安排上。視頻中，他用剪刀修剪頭髮，把麵粉抹在頭髮上做出白髮效果，穿著標誌性的黑色皮衣在北京街頭閒逛，一手拿著「大老同款」蜜桃四季春，一手拎著顯卡，以「黃銀勳」出鏡，高冷的科技大老一下子變成了「鄰家大叔」。

真正讓這位小伙脫穎而出的，不是長得像，而是「聽勸」二字。有人說讓他學學走路的姿勢，下一條視頻他就開始練，腳步刻意放慢，肩膀微微後張，模仿科技大老的氣場。

「黃銀勳」（左）與黃仁勳（右）。（取材自微博）
「黃銀勳」（左）與黃仁勳（右）。（取材自微博）

有網友調侃：建議直接去輝達應聘中國區分勳；還有人給他起了個外號：「全村最聽勸的小伙」。

截至5月下旬，他的帳號主頁31條視頻中有22條是模仿黃仁勳的內容，點讚最高的一條達5.3萬，多條視頻播放量破百萬，開直播時在線觀看人數一度超過1.9萬。

報導引述律師孫兆義提醒，合理的模仿可以接受，但如果無底線、過分誇大並以營利為目的，甚至違背公序良俗，就可能涉及法律問題。

黃仁勳 蜜雪冰城 輝達

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