59歲「高考釘子戶」梁實挑戰第30次：不信永遠考不上

59歲「高考釘子戶」梁實宣布參加第30次高考，不相信自己永遠考不上大學。(取材自浙江之聲)

59歲的「高考 釘子戶」梁實近日即將迎來自己的第30次高考，他表示目前狀態很好；已經參加過29次高考的他表示，持續參加高考的核心動力是完成年輕時的心願，「這件事對我來說，就是完成自己十幾歲的一個心願，我不相信我永遠考不上大學。」

出生於教師家庭，但家中兄妹無一人考上大學，大學夢也始終縈繞在他心中。梁實說，這件事對於他的意義來說就是完成自己十幾歲的一個心願，不相信自己永遠考不上大學。

四川觀察報導，梁實是四川仁壽縣人，已參加過29次高考，他出生於教師家庭，但家中兄妹無一人考上大學，大學夢也始終縈繞在他心中。

他的另一個身分是商人，原先工作的國企單位改革後他便下海經商，在上世紀末便賺得百萬元。即使這樣，他對高考的追求從未停止。自高考報考制度改革、取消年齡限制後，只要有機會，他就準時出現在考場上。

2025年，梁實第29次挑戰，他考出454分的成績，當時四川省高考大學部歷史類分數線為467分，梁實僅以13分的微小差距遺憾落榜，雖然扼腕，但讓他看到圓夢的曙光。

梁實的第29次高考成績：總分454分，其中語文95分、數學85分、英語88分、歷史52分、思想政治67分、生物學67分。2025年，四川省普通高校招生錄取控制分數線中，歷史類本科批次為467分，高職（專科）批次為150分。

據報導，面對即將到來的第30次高考，梁實顯得信心滿滿，「目前狀態很好，感覺亂考都能上550分，但是每次考完也不知道是什麼回事，找不到原因。」