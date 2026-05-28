我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

審查趨嚴 赴美「短期簽證」小錯誤也被打回票

世界盃／內馬爾驚傳小腿受傷 缺席巴西隊首場訓練

59歲「高考釘子戶」梁實挑戰第30次：不信永遠考不上

中國新聞組╱北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
59歲「高考釘子戶」梁實宣布參加第30次高考，不相信自己永遠考不上大學。(取材自...
59歲「高考釘子戶」梁實宣布參加第30次高考，不相信自己永遠考不上大學。(取材自浙江之聲)

59歲的「高考釘子戶」梁實近日即將迎來自己的第30次高考，他表示目前狀態很好；已經參加過29次高考的他表示，持續參加高考的核心動力是完成年輕時的心願，「這件事對我來說，就是完成自己十幾歲的一個心願，我不相信我永遠考不上大學。」

出生於教師家庭，但家中兄妹無一人考上大學，大學夢也始終縈繞在他心中。梁實說，這件事對於他的意義來說就是完成自己十幾歲的一個心願，不相信自己永遠考不上大學。

四川觀察報導，梁實是四川仁壽縣人，已參加過29次高考，他出生於教師家庭，但家中兄妹無一人考上大學，大學夢也始終縈繞在他心中。

他的另一個身分是商人，原先工作的國企單位改革後他便下海經商，在上世紀末便賺得百萬元。即使這樣，他對高考的追求從未停止。自高考報考制度改革、取消年齡限制後，只要有機會，他就準時出現在考場上。

2025年，梁實第29次挑戰，他考出454分的成績，當時四川省高考大學部歷史類分數線為467分，梁實僅以13分的微小差距遺憾落榜，雖然扼腕，但讓他看到圓夢的曙光。

梁實的第29次高考成績：總分454分，其中語文95分、數學85分、英語88分、歷史52分、思想政治67分、生物學67分。2025年，四川省普通高校招生錄取控制分數線中，歷史類本科批次為467分，高職（專科）批次為150分。

據報導，面對即將到來的第30次高考，梁實顯得信心滿滿，「目前狀態很好，感覺亂考都能上550分，但是每次考完也不知道是什麼回事，找不到原因。」

高考

上一則

「不會是間諜吧」外國網紅播客陝西搭便車 中國司機「諜對諜」

下一則

香港最嚴控菸令奏效 AI免費戒菸服務 吸菸率8.5%創低

延伸閱讀

帥到被懷疑是AI 中南大學181公分學長露出六塊肌 為高考生加油

帥到被懷疑是AI 中南大學181公分學長露出六塊肌 為高考生加油
白天管宿舍晚上刷題…成都大學41歲大叔「二戰」考研上岸

白天管宿舍晚上刷題…成都大學41歲大叔「二戰」考研上岸
加州龍蛇雜處高中 非裔學霸GPA平均4.3分 獲31大學錄取

加州龍蛇雜處高中 非裔學霸GPA平均4.3分 獲31大學錄取
小孩哥吸粉600萬 背後有個「擺爛媽」

小孩哥吸粉600萬 背後有個「擺爛媽」

熱門新聞

中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
川普兒媳賴拉近日在節目上再回憶中國行，讓她在中國快速圈粉。（視頻截圖）

川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年

2026-05-22 09:30

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜