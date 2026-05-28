豆包、騰訊元寶…中國高考期間 多家AI平台證實禁識圖答題

豆包、騰訊元寶等主流AI平台證實今年在高考期間，將集體限制拍題識圖、試題解答等功能。 (取材自微博)

2026年高考 下月舉行，為維護考試公平，中國主流AI平台今年在高考期間，將集體限制拍題識圖、試題解答等功能；豆包、騰訊元寶等平台相繼證實，表示平台不會整體停用，將保留日常聊天、諮詢等服務。

中國高考將於6月7日至10日舉行，利用AI工具解題如今已成為學生學習常態，去年高考前夕，教育部 發布相關提醒，其中也提到「AI押題」；近日，「高考期間AI工具將禁用」的話題在網絡流傳。

據澎湃新聞報導，豆包客服表示，豆包在高考期間可正常使用，但拍題答疑等類似功能會被禁用，具體情況要以當時頁面顯示為準，目前還未接到通知；騰訊工作人員表示，去年高考期間元寶就明確考試期間不答題，暫停涉及高考的服務請求；科大訊飛工作人員也表示，「只要是大模型，應該都會有所限制」。

事實上，去年高考期間，有用戶發文表示騰訊元寶不能正常使用，發出識圖總結的指令後，元寶會統一回覆「此項功能在高考時段無法使用」；阿里通義當時也顯示「高考考試時段拍照講題服務暫時關閉」。市面上常見的AI工具，如Kimi、DeepSeek、豆包等在高考期間都有相關設定。

還有部分商家利用一些考生、家長的投機心理，將押題當成牟利工具，透過宣稱「神預測」、「精準押題」、炒作「名師押題」、「AI押題」等虛假宣傳手段，誘導考生、家長購買所謂的「高考押題」、「高考猜題庫」、「備考」等。

目前尚未有「AI作弊」公開案例，有家長覺得這是過度反應，高考考場本來就有信號屏蔽、金屬探測、AI監考層層關卡，現在連場外的AI功能都要限制，「現在的高考場都電子成績了，禁止不禁止AI沒有什麼差別」，「怎麼可以因為考高把這種功能禁止了，又不是考試的時候用」；也有學生及上班族抱怨，平時慣用AI輔助學習工作，擔心此舉帶來不便。不過也有人表示支持，「為了考試公平，這應該點讚」。