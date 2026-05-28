AI時代來臨，美團這個月發表「跑腿Skill」，用戶只要對著OpenClaw、Cursor、微信 、飛書等AI助手說一句「幫我買杯咖啡」，系統直接調用美團跑腿完成下單，騎手接單，咖啡送達，全程無需打開美團App。這意味著美團的740萬騎士、調度演算法、履約網路被封裝成一個標準化介面，任何AI助理都可以調用這套運力。

觀察者網報導，美團2025年全年淨虧損234億元，核心本地商業從2024年獲利524億元轉為虧損約69億元；美團發表「跑腿Skill」不是絕地反擊去「搶」AI入口，而是用既有的重資產：740萬騎手、調度演算法及履約網路，在止血階段對既有資產做出的務實適配。

據報導，用戶說出「到菜市場買1公斤新鮮田螺」，AI自動完成場景識別、地址匹配、價格預估與訂單提交。跑腿Skill接入美團跑腿地址簿，自動拉取常用地址；物品資訊由AI識別品類；下單前展示完整訂單預覽卡，下單後可直接向AI助理查詢騎士即時配送進度。程式碼已在GitHub和ClawHub開源發布，採用零開發存取方式。

美團的禀賦在「肢體」——740萬騎士、涵蓋2800個區縣的調度系統、日均數千萬單的履約經驗。它就是那個在物理世界「行萬里路」的執行者。而阿里千問、字節豆包、DeepSeek、Kimi等大模型公司的核心能力是「大腦」，負責理解語言、進行推理、生成創意。這不是某一方「缺腿」的問題，而是社會系統效率的互補。

報導指出，美團不會主動「消失」，街上極具辨識度的騎手、滿街的小黃車、綜藝贊助投放，都是美團C端心智的證明，它只是把740萬騎手網路從超級App的專屬運力，變成多入口共享的基礎設施。但資本市場還在觀望，Skill發表當日，美團股價下跌約3%，市場反應平淡。