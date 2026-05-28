「不會是間諜吧」外國網紅播客陝西搭便車 中國司機「諜對諜」

全球知名科技播客主持人萊克斯・弗里德曼（右）和英國旅遊博主Mike在陝西路邊用手機翻譯軟體搭便車。（取材自微博）

「我第一反應就是：這兩個人不會是間諜 吧？」陝西安康一名貨車司機楊師傅，日前在山路上順手載了兩名外國背包客，他害怕兩人是間諜，一路透過後照鏡偷偷觀察，沒想到車上其中一人竟是全球知名科技播客主持人萊克斯・弗里德曼（Lex Fridman）。

影片曝光後，在海外突破760萬次觀看，國外網友直呼「中國司機的表情根本是諜戰片男主角」；中國網友則調侃：顯示國安工作做的非常到位。

據快科技報導，事發在5月22日。當天，楊師傅開著貨車行經陝西安康山區國道時，看到兩名背著大包的外國男子站在路邊攔車。由於地處偏遠，附近幾乎沒有公共交通，兩人只能拿著手機翻譯軟體，不斷向路過車輛詢問能否順路搭載。

楊師傅和兩人合影。（取材自微博）

楊師傅坦言，對於是否讓兩人搭便車，自己當時其實猶豫了很久。「語言不通，又是外國人，我當時腦子裡想最多的，就是怕他們是間諜」，他受訪時直言，兩人上車後，自己一路都透過後照鏡偷偷觀察，甚至連對方低頭滑手機，他都會特別留意。

隨著車程持續，楊師傅逐漸放下戒心。他發現，兩名外國人並沒有什麼奇怪舉動，而是不停透過翻譯軟體討論中國的農村、公路與城市發展，甚至對沿途風景感到相當驚訝。聊到後來，楊師傅也開始熱情介紹當地生活，還用濃濃陝西方言說了一句：「我們這裡人很好」。

這段「司機全程警戒外國人」的真實反應，意外成了影片最吸引網友的部分。大量海外觀眾直呼，「這太像電影情節」、「中國司機的表情根本是諜戰片男主角」。

讓楊師傅萬萬沒想到的是，他事後才知道，其中一名看起來低調的外國旅客，竟是全球科技圈超級網紅萊克斯・弗里德曼。

據了解，萊克斯原本是麻省理工學院（MIT）AI研究員，如今則是全球最具影響力的科技播客主持人之一。他主持的「Lex Fridman Podcast」長期訪問世界頂尖人物，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達CEO黃仁勳等科技巨頭，在全球累積超過500萬粉絲。

另一名同行男子，則是近年專拍「China Travel」題材的英國旅遊博主Mike；他經常深入中國偏遠山區、邊疆與小城拍攝紀錄片式影片，在海外擁有大量觀眾。

面對暴紅，楊師傅則顯得相當平靜；他表示，自己只是做了一件普通中國人都會做的事，「如果他們能看到這段採訪，我希望他們把中國人的善良、淳樸和好客帶回去」。

影片曝光後，許多外國網友被中國司機的善意感動，認為這展現中國民間真實且溫暖的一面。事件同時也在中國社群平台衝上熱搜，有網友調侃，「看到外國人先懷疑是間諜，代表反間諜教育真的很成功」，也有人笑稱：「司機大哥全程像國安臥底」。

有網友則質疑，外國網紅在中國「一路被招待、搭便車、請吃飯」，是否已變成某種刻意營造的流量操作。一名在上海生活14年的土耳其裔博主更直接開酸，認為中國交通發達，根本不需要刻意搭便車旅行，「這其實是西方背包客對發展中國家的浪漫幻想」。