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中國神舟21號和23號乘組交接 移交太空站鑰匙

記者賴錦宏／即時報導
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5月25日，在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的即時畫面，神舟二十一號、二十三號...
5月25日，在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的即時畫面，神舟二十一號、二十三號航天員乘組拍攝「全家福」，後排右一為香港女太空人黎家盈。（新華社）

據新華社28日報導，中國神舟21號航天員乘組已完成全部既定任務，並與神舟23號乘組移交了中國空間站（太空站）的鑰匙。已進駐空間站超過200天的神舟21號航天員乘組，張陸、武飛、張洪章將於近日乘神舟22號載人飛船返回地球。

據此前報導，5月27日，東風著陸場進行的最後一次全系統綜合演練。此前，東風著陸場已組織完成搜救分隊通信聯調、空地協同搜救訓練等。

神舟22號載人飛船預計著陸時間為黃昏時段，搜救處置工作經歷晝夜交替，後送時間為夜間。著陸場將繼續沿用前期夜間搜救中成熟的無人機照明布設方案，確保著陸場整體照明亮度充足，視野清晰，能夠保障晝夜連貫作業。

目前，3名太空人在軌時間近7個月，這對出艙轉運、醫監醫保等提出了更高要求。為此，酒泉衛星發射中心醫監醫保人員在演練中嚴守規範、精細操作，著陸區還專門設置了航天員專用進出無障礙升降平台。

公開資料顯示，東風著陸場位於於內蒙阿拉善盟額濟納旗，具體地點是該自治區西部巴丹吉林沙漠深處，在酒泉衛星發射中心的東南面。

東風著陸場面積達2萬平方公里，是四子王旗著陸場的10倍，地貌以沙漠、山地、草湖、戈壁為主，空氣乾燥少雨，幾乎沒有煙霧干擾，有利於搜救人員對太空人快速救援。

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