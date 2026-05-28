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長鑫科技通過IPO 朱一明15億持股一半送員工

中國新聞組／北京28日電
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長鑫科技科創板IPO獲上市委會議通過，創辦人朱一明並與員工分享股權。（取材自長鑫...
長鑫科技科創板IPO獲上市委會議通過，創辦人朱一明並與員工分享股權。（取材自長鑫存儲官網）

長鑫科技科創板IPO27日獲上市委會議通過，這是「儲存大佬」朱一明第二個IPO；騰訊「深網」報導，該公司經過148天的艱苦努力，終於獲得科創板IPO通過，創辦人朱一明並簽署「股權授予協議」，將自己持有的15億股中的一半送給員工。

長鑫科技是一家專注於DRAM研發設計製造的企業，致力於打破國際大廠的壟斷。通過不斷的技術創新和努力，該公司已經成為中國在DRAM產品全球市場中的重要一員，市場占有率不斷攀升。

據報導，在業績方面，長鑫科技經歷業績大幅反轉的過程，2025年以來，業績持續增長，營收和淨利都實現驚人的增長。然而，隨著快速增長的背後也伴隨著風險。2026年上半年的高成長情況可能無法持續，公司也面臨著市場變化和不確定性帶來的挑戰。

儘管如此，長鑫科技的成功充分展現團隊的實力和朱一明的卓越領導才能；此外，2025年7月，長鑫科技與朱一明簽署「股權授予協議」，將15億股中的一半授予員工。

對於這15.36億股激勵股分，招股書顯示，朱一明自願承諾將其中50％分配給長鑫科技及其並表子企業員工用於激勵（不包含朱一明本人）；根據計畫，這部分股份將在公司上市滿36個月後的10年內分兩階段完成分配：前5年完成50%的授予或收益分配，後5年完成剩餘部分的分配。

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