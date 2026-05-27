巧克力「搓」出7米清明上河圖 95後中國女孩粉絲破400萬

范蘇木用巧克力等食材手搓中外建築。(取材自極目新聞)

一塊巧克力，被她一點點「堆」成了7米長的「清明上河圖」。畫面裡，北宋汴河街景被重新立起：房屋成排延展，人物在橋上穿行，船隻停泊在河道之間。這件作品連同她用巧克力復刻的故宮 太和殿、天壇祈年殿等古建築，在網路上引發大量討論。創作者是95後女孩范蘇木，目前擁有400多萬粉絲。

極目新聞報導，這件長約7米、寬1.22米的作品，使用巧克力、翻糖、糯米紙等材料製作，完整還原了「清明上河圖」中的場景，包括176間房屋、281棵樹、20多艘船與800餘個人物。

范蘇木介紹，這件作品從去年開始製作，前後耗時超過半年，今年4月又進行一個多月的細節完善。作品中建築高度約10厘米，部分人物僅約2厘米，窗欄等細節以毫米級呈現。她沒有細算總共花了多少成本，大概有上萬塊錢。

報導指出，范蘇木並非美術或建築專業出身。她大學學習國際貿易經濟，沒有系統學過美術或甜品建模技藝，相關製作主要靠觀看網路教程，自行摸索完成。

她從2022年開始接觸甜品創作，最初製作動漫與電影主題甜品，之後逐步嘗試復刻國外甜品作品，再延伸至古建築與中外名畫，包括圓明園海晏堂、故宮太和殿、艾菲爾鐵塔及《蒙娜麗莎》等。

在她看來，中國傳統建築具有強烈的視覺與文化魅力，她希望透過甜品創作方式進行再表達，讓更多人以更直觀的方式接觸這些文化內容。