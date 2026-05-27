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82歲湖北大爺土耳其玩滑翔傘 邊唱歌邊俯瞰地中海

中國新聞組／北京27日電
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余龍才隨滑翔傘升空。(取材自極目新聞)
余龍才隨滑翔傘升空。(取材自極目新聞)

清晨的土耳其安塔利亞海岸，天還未完全亮，82歲的余龍才在滑翔傘拉升瞬間騰空而起，腳下是逐漸鋪開的深藍色地中海與海岸山線。他張開雙手對著鏡頭大喊，甚至在空中唱起歌：「雲在腳下流，風在耳邊吹，我在天空飛。」這位來自湖北的退休教師，正在開啟他橫跨歐亞的7國旅程。

極目新聞報導，余龍才是湖北安陸一名退休教師。自72歲起，他開始獨自背包到國外旅行。他13日從中國出發，抵達土耳其後展開旅行。原計畫前往西班牙等歐洲國家，但因簽證未通過，最終選擇對中國免簽的土耳其及巴爾幹多國路線。他將此次行程視為一次跨越歐亞的旅行體驗。

在土耳其伊斯坦堡，他參觀多座清真寺與歷史建築，包括聖索菲亞大教堂。他描述穹頂結構「非常壯觀」。在土耳其海峽，他乘車跨越歐亞大橋，感受兩側分別屬於歐洲與亞洲的地理分界。

在格雷梅小鎮，他清晨搭乘熱氣球升空。100多個熱氣球依次升起，他在高空中拍攝畫面並與家人連線分享。從高空欣賞地面的喀斯特地貌，他驚呼「太美了」。

在地中海遊船上，當地人看到這位八旬中國老人獨自背包登船旅行，感覺不可思議。他被邀請一起隨音樂起舞，余龍才通過翻譯軟件聊天，不少遊客還主動找他合影。

報導指出，24日的滑翔傘體驗中曾出現短暫意外，他在起飛後不久落地並受輕微擦傷，「一點小傷，對我沒影響，我也沒有退縮」隨後他再次起飛，在空中俯瞰地中海海岸，欣賞日出、放聲歌唱。

多年的旅行經歷，讓他感受到了各國人民的友好。他也學會了用手機訂酒店，使用Uber打車。他此前已相繼解鎖大洋洲、東南亞、歐洲、非洲等地，足跡遍布10多個國家，他也曾在非洲旅行一個月，花掉將近一年的退休金。

簽證 退休 土耳其

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