4個包子誤付款2萬元「良心老闆」等20天未果 報警尋失主

「萬元買包子」的邱先生。（視頻截圖）

江蘇常州一間早餐店發生一起「萬元買包子」事件。一名男子花5元買4顆包子，卻誤刷2萬多元人民幣，整整20天都沒發現自己「天價買早餐」。而早餐店老闆沒有暗自收下這筆鉅款，甚至主動報警求助，讓網友大讚「良心商家」。

環球網報導，事件發生於5月21日下午，早餐店老闆季軍報案，店內平日販售包子、豆漿等平價早餐，每筆收入通常只有幾元到十幾元，但他查帳時，卻赫然發現一筆高達2萬多元的不明進帳，讓他當場嚇了一跳。

「丟了2萬多，換誰都急啊。」季軍第一時間並非竊喜，而是擔心顧客誤付款後焦急萬分。他立即調閱監視器，找到當天購買早餐的男子，確認對方僅購買4顆包子，總價只有5元。由於收款系統無法直接退款，他原以為顧客很快就會回來聯絡，為了能第一時間退錢，還天天親自守店等待。

沒想到，一等就是20天，始終無人上門詢問。季軍擔心失主遲遲未發現，最後只好向警方求助，希望協助尋人。

警方透過專業情報系統展開追查，很快便聯繫上誤付款的邱先生。原來在邱先生付款前，前一位顧客身旁的小孩曾隨手亂按收款機，輸入「2136」四個數字，忙碌中的老闆未察覺，也沒將數字清零，之後又按下「5元」收款。結果系統最終顯示成一筆高達2萬多元的付款金額。

而當時的邱先生未仔細確認便直接輸入密碼付款，事後又沒有查帳習慣，因此直到接到警方電話，才驚覺自己竟然花了「2萬多元買包子」。