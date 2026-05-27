「我把錢都給她了」25歲男戀上離婚老闆娘 分手後追討12萬

小郭女友的社群媒體帳號截圖。（視頻截圖）

浙江嘉興近日一段「姐弟戀金錢糾紛」引發熱議，男方控訴自己在交往期間瘋狂付出，不但天天替女友點外賣、送禮物，分手後要求返還金錢，被一句「要錢就去起訴」打發，讓他直呼：「我感覺自己像被吊著。」

據嘉興電視台《小新說說看》報導，25歲的小郭曾在莫斯科留學，2024年透過網路認識人在嘉興的顧姓女子，兩人聊得投機，幾個月後，顧女士請小郭幫忙從俄羅斯 代購電子煙，小郭自掏腰包花了約1000元（下同，人民幣）購買並寄回中國，但對方卻始終未提還錢。

之後，顧女士邀他到嘉興見面，小郭也專程從外地前往，兩人正式交往。據小郭描述，顧女比自己年長7歲，離異未育，名下有房有車，還經營事業，看似條件優渥。不過交往後，他卻發現自己才是「不斷掏錢的人」。

小郭表示，自己雖然還是學生，但靠獎學金與兼職維生，戀愛期間卻省吃儉用討好女友，不僅替對方購買各種物品花了約4萬元，還陸續轉帳8萬元，加總支出超過12萬元。他甚至透露，自己每月替女友點外賣就花上五、六千元。

讓他這麼死心塌地付出，是因為顧女曾對他表示，「年紀大了，是以結婚為前提交往。」因此去年年底，小郭畢業前夕特地到嘉興找工作，兩人也開始同居生活。

然而，當雙方真正談到結婚時，矛盾卻浮現。小郭表示，顧女曾計算結婚成本，認為在嘉興買房、買車、結婚至少需要200萬元，但稱他只需拿出「88萬8」即可。不過，小郭認為對方房車都屬婚前財產，自己拿出的卻是真金白銀，因此開始對這段關係產生疑慮。

之後兩人頻繁爭吵，同居僅一個月便分手，顧女更直接將他封鎖。小郭事後愈想愈不甘心，認為自己在感情中付出大量金錢與真心，卻從未收到對方任何轉帳、禮物，甚至連生日祝福都沒有，「這些錢，至少要返還一部分。」他還透露，每次轉帳時，顧女都要求他備註「自願贈與」，如今才驚覺對方似乎早有防備。

「我把我的錢都給她了，我請律師的錢其實也沒有。」小郭說。

面對小郭要求返還部分金錢，顧女則回應「一毛錢都沒有，要錢就去起訴吧」。目前，小郭已委託律師，準備正式提告。