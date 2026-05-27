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23歲網紅豪捐1047萬元？ 實情是：粉絲捐1000萬，剩下她捐

中國新聞組／即時報導
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林思琪個人帳號。（取材自封面新聞）
林思琪個人帳號。（取材自封面新聞）

擁有近300萬粉絲的中國23歲女網紅林思琪，近日因一筆高達1047萬元（人民幣，下同）的慈善捐款登上熱搜。不過，這筆鉅額善款並非全由她一人負擔，其中竟有1000萬元來自兩名粉絲支持，林思琪自己只捐了47萬元，只是最終以「林思琪」名義捐出。消息曝光後，立刻掀起網友熱議，有人盛讚「正能量滿滿」，也有人驚呼「粉絲比網紅還豪氣」。

封面新聞報導，查詢「中華慈善總會」官網公開資訊發現，在今年5月20日至25日的線下捐款公告名單中，確實出現一筆署名「林思琪」的1047萬元捐款紀錄，時間顯示為5月25日下午4時39分，與林思琪公開的銀行回單內容完全一致。

林思琪的助理餘先生曬出一張捐款證書的照片，上面寫道「林思琪女士：感謝您向我會捐贈人民幣1047萬元，為支持慈善事業做出貢獻」。

談到此次捐款初衷，林思琪表示，自己只是希望盡一份心力，未來也期待這筆善款能投入救災、醫療援助等公益項目，幫助更多有需要的人。

林思琪目前在短影音平台共發布102部作品，粉絲數超過291萬，在網路上擁有不小影響力。此次高額捐款事件曝光後，也讓不少網友對網紅與粉絲之間的互動模式感到驚訝，有人認為這是「愛心接力」，也有人感嘆「原來真正低調的富豪，其實藏在粉絲群裡」、「所以說，她的粉絲不要到處宣揚她捐了1000萬，捐錢的是粉絲」。

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