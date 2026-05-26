物業和房仲都說「沒人會管」 河北碧桂園小區處處違建

21棟2號業主提供的其他違建房屋。（取材自大象新聞）

河北省邢台市碧桂園 小區近年私搭亂建風氣盛行，有業主加蓋樓層或侵占綠地。物業工作人員與房產仲介在暗訪中均表示「可以違建」，仲介更宣稱「大家都在蓋，城管總不能只拆我家吧」，業主們持續投訴，但是違建卻相互比拚著愈來愈多。違建亂象導致鄰里與物業矛盾不斷，不少業主不得不把房子閒置，全家搬離小區「躲清淨」。

大象新聞報導，位於邢台市信都區的碧桂園小區於2019年前後交房，共規畫500多套別墅。多位市民反映該處違建問題嚴重，許多別墅被業主自行加蓋、擴建。實地走訪發現，小區內隨處可見腳手架、砂石、新修圍牆與施工活動。

物業中心工作人員不僅透露違建「沒人管了」，更幫忙聯繫房產仲介侯某。侯某甚至當場傳授擴建方法，建議買下兩套邊戶並將中間空地圍起來、上邊加蓋兩層，如此「房屋還能增加一百多平方（公尺）面積」。

私搭亂建問題衍生出嚴重的鄰里糾紛。有業主將公共花園圈為自家院子並自修車道。鄰居趙芳（化名）反映，丈夫李某曾因不滿鄰棟違建施工噪音，在交涉過程中用磚頭砸了對方大門，最終被依威脅他人人身安全與故意損壞財物，處以行政拘留15日並罰1000元（人民幣，下同）。

此事件後，趙芳一家也選擇搬離小區。一些原本反對違建的業主，因眼看無法阻止他人違規獲利，亦陸續加入違建行列。

物業工作人員在面對追問時，否認曾支持違建，並一再強調物業沒有執法權。包工頭王某則透露，只需在物業推銷粽子、月餅等有業績任務的物品時，每次購買兩、三千元，便不會遭到干涉。

針對碧桂園小區的違建亂象，邢台市12345市民投訴平台顯示近三年來接獲大量業主投訴。當地屬地石門鎮政府先前曾回覆，正聯合區自規局、區住建局商討擬定整治方案。

2024年5月，該平台最新回覆指出，違建執法職能調整後，區直相關部門和鄉鎮街道已無違建處置權，目前已由邢台市自規局、城管部門對相關違建執法程序進行統一梳理。