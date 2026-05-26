稻城亞丁景區又惹風波 疑截斷40公里省道收「買路財」

圖為稻城亞丁景區。（取材自上游新聞）

此前因擺渡車線路不合理、價格爭議等問題曾被文旅部點名批評的四川稻城亞丁景區，近日再度因交通與收費問題引發關注。一名博主發布影片質疑景區截斷省道並要求遊客支付觀光 車費才能進入，相關內容在網路流傳後，引發對景區道路管理與收費依據的討論。

據上游新聞報導，博主「呂大俠V50」在影片中表示，景區將S462省道通往亞丁村等行政村的部分路段納入管理，遊客需支付120元（人民幣，下同，約17美元）觀光車費方可進入，並要求景區出示相關依據。他認為該做法涉及不合理收費。 博主質疑稻城亞丁景區截斷省道收費的合理性。（視頻截圖）

影片顯示，景區工作人員提出可免除觀光車費並報銷住宿費，但前提是必須乘坐觀光車進入景區，該博主拒絕後，最終簽署免責承諾書，自行駕車進入景區。

景區工作人員表示，「從遊客中心開始，以上區域就屬於自然保護區和風景名勝區」。對於博主駕車進入一事，工作人員稱為現場人員對規定不熟悉所致，並表示「僅此一例，以前沒有，以後也不會有」。

工作人員指出，根據自然保護區相關規定，亞丁自然保護區管理局與景區管理局曾發布通知，禁止社會車輛進入保護區，保護區內居民則實行登記管制通行，按次數與時段限制通行。 博主稱稻城亞丁景區觀光車線路有部分是省道。（視頻截圖）

針對博主提出「約40公里道路屬省道」的說法，景區回應稱相關路段已納入風景名勝區旅遊道路規畫，並可提供文件查閱。但在被問及收費是否合法時，工作人員未作明確回應，僅表示：「關於合不合法的問題，我建議你問發文單位或者司法機構，因為我現在說合法或者不合法，都不具備法律效力。」

根據中國國務院「關於禁止在公路上亂設站卡亂罰款亂收費的通知」，除公安、交通、林業等部門外，其他單位與個人不得在公路上設置收費站或攔截車輛收費。

此前，瀘沽湖景區也曾出現類似省道收費爭議。有律師指出，省道屬公共交通資源，原則上應保障正常通行；若未經授權設站收費，可能涉及利用公共資源牟利，但若依法取得許可並區分通行與遊覽功能，則需視具體情況判定。