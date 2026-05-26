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稻城亞丁景區又惹風波 疑截斷40公里省道收「買路財」

中國新聞組／北京26日電
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圖為稻城亞丁景區。（取材自上游新聞）
圖為稻城亞丁景區。（取材自上游新聞）

此前因擺渡車線路不合理、價格爭議等問題曾被文旅部點名批評的四川稻城亞丁景區，近日再度因交通與收費問題引發關注。一名博主發布影片質疑景區截斷省道並要求遊客支付觀光車費才能進入，相關內容在網路流傳後，引發對景區道路管理與收費依據的討論。

據上游新聞報導，博主「呂大俠V50」在影片中表示，景區將S462省道通往亞丁村等行政村的部分路段納入管理，遊客需支付120元（人民幣，下同，約17美元）觀光車費方可進入，並要求景區出示相關依據。他認為該做法涉及不合理收費。

博主質疑稻城亞丁景區截斷省道收費的合理性。（視頻截圖）
博主質疑稻城亞丁景區截斷省道收費的合理性。（視頻截圖）

影片顯示，景區工作人員提出可免除觀光車費並報銷住宿費，但前提是必須乘坐觀光車進入景區，該博主拒絕後，最終簽署免責承諾書，自行駕車進入景區。

景區工作人員表示，「從遊客中心開始，以上區域就屬於自然保護區和風景名勝區」。對於博主駕車進入一事，工作人員稱為現場人員對規定不熟悉所致，並表示「僅此一例，以前沒有，以後也不會有」。

工作人員指出，根據自然保護區相關規定，亞丁自然保護區管理局與景區管理局曾發布通知，禁止社會車輛進入保護區，保護區內居民則實行登記管制通行，按次數與時段限制通行。

博主稱稻城亞丁景區觀光車線路有部分是省道。（視頻截圖）
博主稱稻城亞丁景區觀光車線路有部分是省道。（視頻截圖）

針對博主提出「約40公里道路屬省道」的說法，景區回應稱相關路段已納入風景名勝區旅遊道路規畫，並可提供文件查閱。但在被問及收費是否合法時，工作人員未作明確回應，僅表示：「關於合不合法的問題，我建議你問發文單位或者司法機構，因為我現在說合法或者不合法，都不具備法律效力。」

根據中國國務院「關於禁止在公路上亂設站卡亂罰款亂收費的通知」，除公安、交通、林業等部門外，其他單位與個人不得在公路上設置收費站或攔截車輛收費。

此前，瀘沽湖景區也曾出現類似省道收費爭議。有律師指出，省道屬公共交通資源，原則上應保障正常通行；若未經授權設站收費，可能涉及利用公共資源牟利，但若依法取得許可並區分通行與遊覽功能，則需視具體情況判定。

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