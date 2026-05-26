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地表最強…天津大爺街頭瘋健身 「帕梅拉去了都害怕」

中國新聞組／北京26日電
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健身中的大爺們。（微博視頻號截圖）
健身中的大爺們。（微博視頻號截圖）

在單槓上輕鬆做出核心力量展示、街頭秀極限平衡動作……，近日一則記錄天津大爺大媽日常鍛鍊的短片在網路瘋傳，高強度的體能讓網友瞠目結舌，直呼天津的民間健身文化堪稱「地表最強」，連知名國際健身博主帕梅拉（Pamela Reif）「去了天津都害怕」，相關話題也衝上熱搜榜。

綜合媒體報導，德國健身博主帕梅拉以高強度健身短片聞名，在全球擁有大量粉絲，是無數年輕人減脂塑形的「噩夢與偶像」，然而最近多段天津街頭健身影片在網路上迅速傳播，也引發網友對於「帕梅拉vs.天津大爺」的討論。

影片中，多名大爺在戶外單槓設施上完成連續翻轉、核心支撐等動作，也有人在街頭進行高難度平衡訓練；一些大媽則展現柔軟度與肢體控制能力。相關畫面被大量轉載後，網友們紛紛開玩笑稱：「這強度，連帕梅拉來了天津都得嚇得連夜買站票逃跑！」

▲ 影片來源：YouTube＠隔壁二大爷（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不少網友留言表示，原本只是抱著好奇心點進相關影片，但觀看後對天津民間健身者的體能感到驚訝。有年輕網友自嘲，「我跟著帕梅拉練半小時就集體陣亡，看著天津大爺的核心力量，我覺得自己才是步入晚年的那個人。」也有人模仿影片中的動作後表示，「練了半小時，肌肉痠痛了三天」。

事實上，天津近年已多次因民間健身文化受到外界關注。早前，「海河跳水大爺」曾因在海河沿岸高台跳水而走紅網路，「生存1分鐘，快樂60秒」等口號也一度成為熱門話題。此次熱梗再度讓天津街頭健身文化受到關注，不少網友認為，與過去相比，如今當地民間健身形式更加多樣。

文化觀察人士分析，「帕梅拉去了天津都害怕」之所以能迅速傳播，與網路文化中的反差感有關。帕梅拉代表的是現代化、系統化的專業健身形象，而天津街頭大爺大媽則呈現出更生活化、隨性的民間運動方式。兩者形成鮮明對比後，產生了強烈話題效果。

也有觀點認為，相關影片之所以受到歡迎，與中老年健身者突破外界對年齡刻板印象有關。影片中的大爺大媽大多並非專業運動員，但長期鍛鍊後展現出較高體能與柔韌度，使不少年輕網友感到意外。

Pamela深受中國粉絲歡迎，更被冠以「魔鬼Pamela」和「人型AI」兩個頭銜...
Pamela深受中國粉絲歡迎，更被冠以「魔鬼Pamela」和「人型AI」兩個頭銜。（B站影片截圖）

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