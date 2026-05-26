我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要「3能力」不可缺

紐約1至9戶住宅 6月1日起改用官方垃圾桶

貴州女童社區內被馬拖死「不作為大人害的」 馬主人被捕

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
5月12日下午，貴陽市白雲區一名5歲女童遭馬韁繩拖行2公里致死。（視頻截圖）
5月12日下午，貴陽市白雲區一名5歲女童遭馬韁繩拖行2公里致死。（視頻截圖）

中國貴州省貴陽市一處社區近日驚傳一起女童遭馬匹拖行致死事件。一名5歲女童在社區內玩耍時，遭兩匹受驚狂奔的馬匹韁繩纏住頸部，之後被沿路拖行近2000公尺，女童經送醫搶救後，仍因傷勢過重身亡。事後61歲馬主人被提請批准逮捕，事件也引發外界對社區安全及違規養馬問題的討論。

「探客社」報導，涉案馬匹由社區內一名住戶飼養，該名住戶平時會將馬匹帶往觀光景點供遊客騎乘，以此獲取收入。由於養馬地點緊鄰住宅大樓，部分住戶過去曾向相關單位反映安全隱患，但問題一直未獲解決。

事發當天，固定馬匹的地釘鬆動，兩匹馬受驚後掙脫束縛，隨即衝入社區狂奔。期間，韁繩纏住正在附近玩耍的5歲女童頸部，女童被一路拖行。經法醫鑑定，死因為頸部受勒導致窒息，並伴隨嚴重顱腦損傷。

事件發生後，有人質疑為什麼社區可以養馬？據了解，涉事社區為國營林場宿舍，位於遠郊地區，周邊鄰近山區。有說法稱，因當地位置偏遠，加上飼養數量不多，相關管理相對寬鬆。

肇事馬匹是被居民飼養供遊客騎行。（視頻截圖）
肇事馬匹是被居民飼養供遊客騎行。（視頻截圖）

網易號「就叫熊太行也行」評論指出，從社區養馬、居民投訴到事發經過，事件背後涉及多個環節的管理問題。文章提到，社區因沒有物業管理，多數事務主要依靠相關單位協調處理，而對於養馬問題，先前雖曾進行勸導，但未有進一步措施。

文章並以此事件延伸討論社區安全隱患問題，提到部分居民面對鄰里間可能涉及公共安全的情況時，往往在一次投訴未獲改善後便停止反映，導致小型風險持續累積，「小危險就這麼卷成了大危險，大危險就這樣吞噬了生命」、「貴州小姑娘被馬拖死，背後站著許多不作為的大人」。

觀光

上一則

稻城亞丁景區又惹風波 疑截斷40公里省道收「買路財」

延伸閱讀

受驚馬闖小區籃球場 貴陽5歲女童慘遭繮繩勒頸拖行2公里亡

受驚馬闖小區籃球場 貴陽5歲女童慘遭繮繩勒頸拖行2公里亡

馬英九親錄7影片 與金溥聰「你問我答」駁妻、姊聲明 喊錯愕遺憾

馬英九親錄7影片 與金溥聰「你問我答」駁妻、姊聲明 喊錯愕遺憾
手機錄影惹禍？疑似亞裔男布碌崙公園勒頸7歲男童 遭通緝

手機錄影惹禍？疑似亞裔男布碌崙公園勒頸7歲男童 遭通緝
戴遐齡：得知馬以南向法院聲請「輔助宣告」馬英九眼框紅了

戴遐齡：得知馬以南向法院聲請「輔助宣告」馬英九眼框紅了

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

2026-05-19 11:47
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元