貴州女童社區內被馬拖死「不作為大人害的」 馬主人被捕

5月12日下午，貴陽市白雲區一名5歲女童遭馬韁繩拖行2公里致死。（視頻截圖）

中國貴州省貴陽市一處社區近日驚傳一起女童遭馬匹拖行致死事件。一名5歲女童在社區內玩耍時，遭兩匹受驚狂奔的馬匹韁繩纏住頸部，之後被沿路拖行近2000公尺，女童經送醫搶救後，仍因傷勢過重身亡。事後61歲馬主人被提請批准逮捕，事件也引發外界對社區安全及違規養馬問題的討論。

「探客社」報導，涉案馬匹由社區內一名住戶飼養，該名住戶平時會將馬匹帶往觀光 景點供遊客騎乘，以此獲取收入。由於養馬地點緊鄰住宅大樓，部分住戶過去曾向相關單位反映安全隱患，但問題一直未獲解決。

事發當天，固定馬匹的地釘鬆動，兩匹馬受驚後掙脫束縛，隨即衝入社區狂奔。期間，韁繩纏住正在附近玩耍的5歲女童頸部，女童被一路拖行。經法醫鑑定，死因為頸部受勒導致窒息，並伴隨嚴重顱腦損傷。

事件發生後，有人質疑為什麼社區可以養馬？據了解，涉事社區為國營林場宿舍，位於遠郊地區，周邊鄰近山區。有說法稱，因當地位置偏遠，加上飼養數量不多，相關管理相對寬鬆。 肇事馬匹是被居民飼養供遊客騎行。（視頻截圖）

網易號「就叫熊太行也行」評論指出，從社區養馬、居民投訴到事發經過，事件背後涉及多個環節的管理問題。文章提到，社區因沒有物業管理，多數事務主要依靠相關單位協調處理，而對於養馬問題，先前雖曾進行勸導，但未有進一步措施。

文章並以此事件延伸討論社區安全隱患問題，提到部分居民面對鄰里間可能涉及公共安全的情況時，往往在一次投訴未獲改善後便停止反映，導致小型風險持續累積，「小危險就這麼卷成了大危險，大危險就這樣吞噬了生命」、「貴州小姑娘被馬拖死，背後站著許多不作為的大人」。