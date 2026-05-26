全球唯二巨型球幕 湖北「天宮Nova」主打沉浸式地標

天宮Nova劇場效果圖。(取材自極目新聞)

位於湖北潛江的數字文旅新地標「天宮Nova」球幕劇場正式亮相，成為全球第二座、亞洲領先的巨型LED沉浸式球幕建築。該設施被視為對標美國拉斯維加斯MSG Sphere的創新項目，主打沉浸式視覺體驗與數位文旅融合，並結合楚文化內容，推動地方文旅產業升級。

極目新聞報導，天宮Nova坐落於潛江生態龍蝦城對面，鄰近高鐵 站與主要交通幹道，具備良好的區位條件。建築高度約46.5公尺、球體直徑達54公尺，外觀形似巨型太空艙，夜間點亮後形成強烈視覺地標，被當地定位為「東方賽博數字地標」。

在技術配置上，天宮Nova採用「雙屏結構」設計，外部為約7500平方米P55間距LED共形屏，可呈現大範圍動態光影效果；內部則配置約3200平方米P3.9間距LED透聲屏，支援最高16K級超高清全景顯示，官方稱其畫質可達人眼辨識極限以下的細緻度，並可實現裸眼3D沉浸式觀影體驗。

場館同時整合多聲道全景音響系統與動感座椅裝置，透過聲場定位與座椅聯動技術，使觀眾在觀影過程中獲得視覺、聽覺與觸覺的多維度沉浸感。官方表示，該系統可達成「聲隨景動」效果，強化臨場感。

在空間設計上，劇場導入可編程升降舞台與智能伸縮座椅系統，使場館可依需求在劇場、展演、發布會與論壇等多種模式間切換。當座椅完全收納時，可形成開放式空間；展開後則可形成環形階梯觀眾席，提升空間利用彈性。

建設單位表示，工程採用大跨度鋼網殼結構與雙層螺栓球網架設計，並結合BIM數位建模與「懸掛逆作」施工工法，在確保安全與品質的同時提升施工效率。該項目亦被列為數字文旅示範工程之一。

在內容層面，天宮Nova計畫打造以楚文化為核心的沉浸式影像IP，並推出16K超高清CG史詩系列作品，結合國際視效團隊與本土美術機構共同製作，預計以劇場形式呈現歷史文化與科技影像融合的敘事內容，首部作品預計於今年推出。

業界認為，該項目不僅是一座演藝場館，更試圖打造結合科技、文化與消費場景的綜合文旅平台，並與周邊龍蝦餐飲與夜間經濟形成聯動，推動潛江從單一美食城市，轉型為全時段文旅目的地。

天宮Nova劇場效果圖。(取材自極目新聞)