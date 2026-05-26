被好萊塢裁員… 廣西女學AI、做出爆款短劇 播放量上億次

陳諾在為某電影製作特效。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）

5月初，一部成本僅為3000多元人民幣（約442美元），名為「喪屍清道夫」的中國國產AI短片在全網爆火，獲得上億次播放，甚至引得好萊塢 AI電影「大佬」在線尋人。而它的作者，僅僅是一位非科班出身、愛好電影的中專生。

澎湃新聞報導，遠在美國、經歷過AI衝擊，正在為短劇做特效的陳諾，她的職業軌跡，也許是近幾年影視行業從業者生存狀態的縮影。

2017年，她從廣西藝術學院人物形象設計專業畢業，到美國舊金山藝術大學攻讀碩士。畢業後，她擠進好萊塢成為一名特效師，曾參與過「海王2」、「猩球崛起：新世界」、「疾速追殺4」等知名電影的特效製作。

2023年，因行業需求低迷、AI技術衝擊、好萊塢編劇與演員罷工等原因，陳諾失去了原本的工作。面對相關崗位「零招聘」的困境，她憑藉扎實的技術入職短劇平台楓葉互動，進入了正處於風口上的美國短劇市場，成了一名統籌前期設計、跨部門溝通及後期特效的「多面手」。面對出海短劇極度壓縮的製作周期，現在的她，不僅要同時統籌多部劇集的特效質量，還需要承擔某些高難度鏡頭的製作任務。她已經參與超過100部短劇的製作，其中由她擔任視效總監的就超過50部，播放量最高的已超過4億次。

陳諾介紹了真實的行業現狀：AI確實帶來了顛覆性改變，以往極其燒錢的「狼人變身」、「蛇咬人流血」等複雜生物特效，現在單人借助AI工具一天就能搞定，時間和金錢成本被大大壓縮。

陳諾表示，「其實我也是從零開始學AI的。要想掌握技術，沒有捷徑。」陳諾坦言，在影視行業，不斷學習才是常態。在她看來，工具的進步一直在重塑行業，AI只是一把更鋒利的「剪刀」。

陳諾和學弟學妹們聊起讀研時期的剪輯老師。這位前輩1980年代就拿下艾美獎，那時影視剪輯全靠剪刀搭配膠帶手工完成。到了50多歲，面對膠片剪輯被數字剪輯全面取代的行業變革，她放下過往經驗從頭開始接觸電腦、鑽研剪輯軟件，直至八旬高齡，仍堅守講台講授非線性編輯課程。