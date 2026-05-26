比無人機夢幻 湖北大學生創造「仿生蝴蝶」有錢賺

武昌職業學院學生艾雨慶團隊研發出來的「仿生蝴蝶飛行器」宣傳照。（取材自長江日報）

湖北有21歲大學生，用滌綸布料、碳纖維骨架等零件實驗，做出「仿生蝴蝶飛行器」，展翼時達到78公分，可以人工遙控在空中翩翩起舞，包含婚禮公司、中小學的科普機構找上門來做生意，最頂級的款式售價達到1500元人民幣。

《長江日報》25日報導，武昌職業學院「無人智能裝備技術應用學院」2023級學生艾雨慶，和團隊「手搓」（手工）製造出「仿生蝴蝶飛行器」，該團隊月產200-300隻「仿生蝴蝶」，單隻售價1,500元，在婚禮公司、科普教育市場走紅。

報導指，去年，艾雨慶在網上刷到機械仿生蝴蝶影片，靈機一動，覺得這玩意兒有市場啊，拉上同學東拼西湊30萬元啟動資金，註冊了公司。

但要讓蝴蝶飛起來，核心技術是翅膀的結構與平衡，「左右必須嚴格對稱，材料差一丁點都飛不起來」，艾雨慶指，最初他們用尼龍布做翼面，但太重，蝴蝶一離手就栽地，換成薄聚酯膜雖然輕了，但飛不到2公尺就軟塌塌地飄落。團隊試了不下十種布料做「翅膀」，每一次試錯都是上百元的成本在燃燒。

艾雨慶找遍能找到的蝴蝶紀錄片，看慢鏡頭裡蝴蝶翅膀在空氣中攪動的微妙渦流而突然開竅，他發現，「仿生」不是依葫蘆畫瓢模仿形狀，是要復刻重量與強度之間「極其精妙的平衡」，最終他們以帶塗層的滌綸布料，僅1張紙厚度卻防水抗磨，另外使用的碳纖維骨架、3D列印舵機安裝位，每個零件，艾雨慶都堅持在宿舍裡「純手工打磨」，他形容，這叫「和材料對話」。

雖然失敗的殘骸堆滿宿舍，去年暑假時，艾雨慶看著數字為0的進帳單打電話回家，父母只說「先堅持下去，等完全失敗了再說」，讓他不選擇放棄。

後來這只「手搓」蝴蝶在無人機論壇、微信和抖音升起人氣，去年下半，第1隻仿生蝴蝶賣給大學生愛好者，此後口口相傳，訂單雪片般飛來。婚禮公司找上門，因為蝴蝶比撒花瓣更浪漫；中小學科普機構找上門，覺得這是最生動的仿生學教具，還有無人機玩家找上門，有客戶一口氣打包10套。

目前艾雨慶團隊推出2款產品：帶遙控燈光的成品售價1,500元；600-800元的材料包則供硬核玩家「手搓」。今年6月，艾雨慶將畢業，他打算畢業後全心投入公司業務。

武昌職業學院學生艾雨慶團隊研發出來的「仿生蝴蝶飛行器」。（取材自長江日報）