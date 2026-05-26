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戴金色耳環被網暴 湖南災區女幹部回應：幾十塊買的

中國新聞組／北京26日電
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女村支書向金元因戴了「金耳環」引發部分網友網暴。（取材自瀟湘晨報）
女村支書向金元因戴了「金耳環」引發部分網友網暴。（取材自瀟湘晨報）

湖南石門縣暴雨肆虐，10萬民眾受災，家鄉滿目破敗。當地龍池河村的村支書向金元卻因一副金耳環遭到網暴。有人說，「一個耳環有50克」、「2兩黃金應該摘了拍」…向金元回應稱：「這幾天我忙得焦頭爛額，我哪有心情去看這些評論。對我半點影響都沒有，糾結這些不是自討煩惱嗎？不如把精力放在工作上面。」

▲ 影片來源：YouTube平台＠LamNham-b1l（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

瀟湘晨報報導，「電也沒有，網也沒有，特別是看到我們的村部，設施成了這個樣子……」說出這句話的，是湖南石門縣龍池河村的村支書向金元。鏡頭前，她聲音嘶啞、眼眶紅腫，眼淚止不住地往下掉。滿眼通紅的她引發了無數網友的情感共鳴。

說到這副引起爭議的耳環，向金元無奈地說：「我告訴你吧，這副耳環是我在網上花幾十塊錢買的，臭美而已。」

向金元說，「那天，我們的道路阻塞了，村部全部被淤泥淹了，埋在渾水當中。我要保證老百姓的生產生活。在電不通、網路不通的情況下，我必須保證我的路暢通。這是我的職責、我的任務、我的使命。我在現場指揮怎麼把路搞通，並且不對下面的農戶造成房屋的二次傷害。記者來採訪我的時候，他直接問我的，我也不知道對方是記者。我當時蓬頭垢面，狼狽不堪，根本沒空去注意自己的外在形象。」

向金元表示，「我也曾經有過金首飾，但有的被我弄丟了，之後我對金首飾就不感興趣了。但這副耳環我明確告訴你，就是去年我在網上買的一個裝飾品而已，大概幾十塊錢。不管是不是金子的，我不是偷、不是搶、不是拐、不是騙來的。幾十塊錢的東西，就是臭美嘛。」

觀察者網指出，身在災區的她本該收穫尊重，可偏偏個別人看不見幹部滿臉的憔悴疲憊，聽不清嗓音裡的沙啞，對連日搶險的付出一概視而不見，反倒揪著一對耳環大做文章。

評判一個人，看的是危難時刻的所作所為，絕非身上一件小小的配飾。光看見他人的耳環，看不見他人的辛勞付出，這種狹隘偏見，既是對實幹者的不公，更是對災難救援的漠視。

公道自在人心，少數刺耳雜音掀不起風浪。廣大網友看清事實真相，怒斥無端挑刺的荒唐言論，講出村支書往日為民事跡，用善意發聲護住一線擔當，讓寒心的流言無處肆虐。

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