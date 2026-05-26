山西82死礦災起底／陰陽圖紙、工人長期在「暗面」工作

24日，救援人員乘坐「猴車」進入礦井，執行搜救任務。（取材自北京日報客戶端-長安街知事）

山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦22日發生重大爆炸事故，官方最新公布已造成82人死亡、2人失聯。隨著事故調查持續進行，媒體披露，礦方長期存在俗稱「暗面」的非法隱蔽工作面，不僅疑似超層越界開採，更透過「陰陽圖紙」、拆除監控與不配發定位卡等方式規避監管，引發外界對中國煤礦安全與監管失靈的質疑。

據中新周刊報導，一名曾在留神峪煤礦工作的礦工透露，自己所在的作業區域根本未標示在礦區圖紙上，屬於俗稱「暗面」的隱蔽工作面。他指出，「暗面」長年處於隱蔽狀態，每逢官方檢查，礦方就會提前以磚塊、水泥將入口封堵，待檢查結束後再重新打開繼續作業。

由於在「暗面」工作，據「中國應急管理報」指出，此次事故中竟有103名下井人員未依規定佩戴井下定位卡，導致事故發生後搜救難度大增。

更嚴重的是，礦方提供給救援單位的井下圖紙與實際巷道分布存在巨大落差。參與搜救人員透露，井下部分區域甚至完全未標示在圖紙中，現場指揮部只能不斷增派人力，在錯綜複雜的坑道內反覆「過篩式」搜索。

長期從事煤礦開採工作的業內人士秦建林（化名）受訪時直言，「暗面」其實是煤礦行業多年來的頑疾。他指出，所謂「暗面」，多半涉及超層越界開採，也就是超出合法礦權範圍盜採煤炭資源。「正常採礦像花錢買菜，但超層越界等於跑去別人家拿東西，本質上就是盜採國家資源。」

他表示，這種非法開採方式極度危險，因為礦方往往無法掌握越界區域是否存在積水、瓦斯聚集或其他有害氣體，一旦發生事故後果不堪設想。

秦建林並指出，為了隱藏「暗面」，礦方通常形成一套獨立系統，包括另設運輸巷道、臨時封牆、切斷電力與規避監控等。他解釋，井下巷道若被封堵，將造成通風中斷，形成無風或微風環境，導致瓦斯大量聚集；待檢查結束後重新開啟巷道，氧氣瞬間灌入，再加上火花或高溫，就可能瞬間引爆瓦斯。

外界也質疑，既然煤礦理應設有全天候監控、視頻探頭與人員定位系統，為何超過百人未佩戴定位卡仍能下井作業。對此，秦建林表示，「暗面」通常根本沒有鋪設電話線與監控設備，礦方只會把「有證照區域」的數據上傳監管部門。

另有逃出的礦工透露，他們當時身上只有一個自救器，但過去四、五年都沒有更換過。據悉礦工自救器是礦井下必備的個人防護呼吸裝置，在事故時可提供獨立呼吸氣源，幫助礦工安全撤離或待救。