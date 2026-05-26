央視揭心機商標：手擀麵非手工擀、牛肉乾配料是豬肉

商品包裝常見的「TM」標記，通常僅代表使用者聲明將相關標誌作為商標使用，並不代表已完成註冊或取得商標專用權，也不得藉此冒充註冊商標誤導消費者。（取材自央視新聞）

央視25日報導，「手擀」麵並非真的用手擀、「零加」不代表零添加、「樹上熟」也不一定是自然成熟。這些原本用來描述產品特質的詞語，被部分商家搶注為商標，再搭配包裝設計與宣傳文字，讓消費者真假難辨。部分消費者將這類商標稱為「心機商標」。

報導指，在某電商 平台上，陳克明一款「手擀大寬掛麵」產品包裝中，「手擀」二字以大字標在醒目位置，下方還配有擀麵杖擀麵圖案，廣告語則寫有「就像兒時媽媽做的手擀麵」，容易讓消費者聯想到傳統手工擀製工藝。

「手擀」麵並非真的用手擀，「零加」不代表零添加，「樹上熟」也不一定是自然成熟。這類原本描述產品特質的詞語，被部分商家搶注為商標，再搭配包裝設計與宣傳文字，讓消費者真假難辨，被稱為「心機商標」。（取材自央視新聞）

不過，陳克明食品股份有限公司客服人員表示，這款麵條實際為機器製造，「手擀」只是一個名稱。報導稱，「陳克明手擀」去年10月24日被「依職權宣告無效」。依規定，被宣告無效的商標不得再作為註冊商標使用，也不得誤導消費者。

類似案例並非個案。報導稱，江蘇南京一名消費者此前反映，購買今麥郎「手打掛麵」後，因未吃出手工製作麵條口感而質疑產品宣傳。今麥郎回應稱，「手打」只是公司的註冊商標。

執法人員表示，該商標可能讓消費者產生混淆，涉嫌虛假宣傳及商標誤導性使用。今麥郎隨後表示，將不再使用「手打」商標，並全面停產所有帶有「手打」商標的產品。央視查詢中國商標網發現，今麥郎已主動註銷該商標。

報導稱，今年4月底，「陳克明手擀」、「白象多半袋」、「德子土」等曾引發爭議的商標，均被列為無效商標典型案例。

依中國商標法規定，合法註冊商標僅有兩類專用標註樣式，分別為帶圈大寫字母「R」及帶圈漢字「注」。（取材自央視新聞）

報導指，除「手擀麵」外，類似文字遊戲還包括「一品牛肉乾」配料表第一位卻是豬肉，「山裡來的土雞蛋」也不一定來自散養土雞，相關名稱實際只是商標。

報導稱，依中國商標法規定，合法註冊商標僅有兩類專用標註樣式，分別為帶圈大寫字母「R」及帶圈漢字「注」。至於商品包裝常見的「TM」標記，通常僅代表使用者聲明將相關標誌作為商標使用，並不代表已完成註冊或取得商標專用權，也不得藉此冒充註冊商標誤導消費者。