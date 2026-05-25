中神舟23號順利升空 首位香港太空人進駐「天宮」太空站

5月24日23時8分，搭載神舟23號載人飛船的長征二號F遙23運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射成功。（中新社）

5月24日23時08分，搭載神舟23號載人飛船的長征二號F遙23運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。25日5時13分，神舟23號太空人 順利進駐「天宮」，中國航天員完成第8次「太空會師」。中國此次太空任務特殊之處是三名太空人中有一位是來自香港 的黎家盈。

新華社報導，黎家盈是中國首位來自香港的航天員，也是首個執行飛行任務的第四批航天員，入選前在香港特別行政區政府警務處工作。

中國載人航天工程新聞發言人張靜波表示，根據任務安排，黎家盈完成了空間科學研究與技術試驗、空間站組合體管理，以及載人飛船和空間機械臂操作等飛行任務強化訓練，滿足執行飛行任務的各項要求。

對於張靜波登上太空，新華社特別發表題為「港澳參與國家航天事業之路越走越寬廣」的評論稱，「在『一國兩制』的堅實保障下，港澳參與國家航天事業的領域持續拓展、層次不斷提升，探索蒼穹的奮進之路正越走越寬廣」。

黎家盈1982年11月出生於香港，籍貫廣東順德，擁有博士學位，早前任職香港特別行政區政府警務處警司，2024年6月入選神舟23號載人飛行任務乘組。

中國這次太空任務另兩名太空人為現年40歲的朱楊柱和張志遠。朱楊柱為解放軍航天員大隊三級航天員，中軍上校軍銜，曾任航天工程大學副教授；張志遠為解放軍航天員大隊三級航天員，空軍上校軍銜，曾任解放軍空軍航空兵某部一級飛行員。

張靜波稱，按計劃，神舟23號航天員乘組在軌期間將新開展百餘項科學與應用項目，主要針對空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學、航天新技術等領域前沿科學與技術問題進行深入研究和驗證。

此外，此次太空任務三名太空人中，有一人將開展一年期在軌駐留試驗。張靜波說，為期一年的太空駐留，一是將實施中國首個太空人體研究計劃，全面獲取航天員更長期飛行數據，豐富任務實施經驗；二是將驗證航天員長期飛行健康保障能力，完善在軌醫療與防護體系；三是將為科學項目和相關技術驗證提供更長期的延續性研究機遇。

黎家盈是首位來自香港的太空人，早前任職於香港警務處警司。（中新社）