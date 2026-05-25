我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50元世界盃球票樂透今起報名 僅紐約市居民可享

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

重慶永川大暴雨 已釀9死11失聯

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
重慶市永川區23日夜間至24日凌晨突發瞬時極端特大暴雨，截至25日15時30分，...
重慶市永川區23日夜間至24日凌晨突發瞬時極端特大暴雨，截至25日15時30分，災害已造成9人死亡、11人失聯。（新華社）

重慶市永川區23日夜間至24日凌晨突發瞬時極端特大暴雨，引發山洪和地質災害，導致茶山竹海街道、中山路街道、雙石鎮等多地出現散點式災情。據央視新聞報導，截至25日15時30分，災害已造成9人死亡、11人失聯。

報導稱，汛情發生後，重慶市、區兩級防汛抗旱應急指揮部啟動應急響應，已投入各類救援力量1827人。目前，緊急避險轉移和安置工作正有序推進，4批應急物資已全部到位，全區生活必需品市場運行平穩。

搶險救災方面，當地動員鎮街、村社幹部、民兵、志願者，以及消防、藍天救援隊、華岩救援隊等專業力量投入救災，並投入大型救援裝備、衝鋒舟、救援車輛等設備。永川區交通運輸部門也投入機械設備和人員，已搶通多處阻斷點。

基礎設施搶修方面，當地已完成部分通訊基站、供氣戶及變壓器搶修，另有3座水廠恢復供水，覆蓋3.3萬人；部分道路受損地區則正組織送水保障。

截至25日15時30分，當地已安置1113戶、2141人，其中集中安置389戶、697人，分散安置724戶、1444人。全區已設立集中安置點42個，可容納9005人。

此外，永川區24個鎮街累計排查風險隱患1396處，已整改446處，仍有950處正在整改中。

據此前報導，中國多地近期暴雨成災。湖南石門縣自5月17日起遭遇極端強降雨，引發山洪、泥石流等災害，截至22日晚間已造成7人死亡、14人失聯；貴州麻江縣5月18日至20日也因持續強降雨引發洪澇及塌方災害，截至20日上午已造成3人死亡。

上一則

老婆同意的？ 68歲男出軌90後 給她4800萬還生下雙胞胎

下一則

中暫停部分稀土產品出口日本？中外交部：制止日本擁核

延伸閱讀

中國多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯

中國多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯
重慶暴雨淹街3死17人失聯 武漢雨炸三停

重慶暴雨淹街3死17人失聯 武漢雨炸三停
湖南爆洪災 村民在橋邊發現遇難者 守候遺體2天結善果

湖南爆洪災 村民在橋邊發現遇難者 守候遺體2天結善果
廣西環江皮卡車墜河已釀4死 仍有6人失聯

廣西環江皮卡車墜河已釀4死 仍有6人失聯

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

2026-05-19 11:47
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25
一名男子結婚八年，發現三個女兒都不是親生的。（取材自小莉幫忙）

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

2026-05-20 07:30

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到

老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到
住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光
提醒被斥鬧事…滬泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…滬泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀