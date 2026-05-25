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用戒指套住你洗碗沾滿泡沫的手…福州婚育宣傳語惹議

中國新聞組／福州25日電
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福建福州地鐵4號線車廂內的宣傳標語引發熱議。（取材自中國新聞週刊）
福建福州地鐵4號線車廂內的宣傳標語引發熱議。（取材自中國新聞週刊）

近日，福建福州地鐵4號線車廂內的一組宣傳標語「用戒指套住你洗碗沾滿泡沫的手」，引發熱議。

中國新聞週刊報導，網友發布的圖片顯示，標語和插圖內容多圍繞家庭生活、婚姻日常和育兒場景，標語上方標註「福州市計畫生育協會」。其中，「用戒指套住你洗碗時沾滿泡沫的手」等宣傳語，引發熱議。

此外，該系列標語還有「加班到深夜推開門，餐桌上的一碗麵，他沒說辛苦了，只是把筷子遞過來」、「客廳雖然變成了遊樂場，但你負責快樂，我負責拍照」等。

一些網友表示，標語的表述引人不適，並未達到倡導婚育的效果，有些網友認為，這是已婚已育人士的日常，沒什麼「雷點」。

福州市計畫生育協會一名工作人員表示，已經關注到網路討論，也理解年輕一代的想法。 「在多元社會中，不同年齡、文化背景、生活經驗的人，對同一句話的理解角度也會有所不同。」

該工作人員解釋，標語設置的初衷並非針對男性或女性某一特定群體，比如那張引起較多討論的圖片中，男女雙方都戴著戒指、一起在洗碗，就是想表達雙方的家庭氛圍、責任共育的家庭氛圍和家庭在家庭中相互支持。

據了解，目前協會正在對相關回饋進行分析研判，並將根據情況做出下一步調整。

此前，5月18日，「福州市計畫生育協會」微信公眾號發文表示，當天上午，福州市計劃生育協會打造的「新型婚育文化」地鐵主題專列在福州地鐵4號線花海公園站發車。文章稱，該列車為福州首列以倡導新型婚育文化、營造生育友善氛圍為主題的地鐵專列。

福州市學生相關負責人表示：「我們希望透過地鐵這個載體，讓育齡群眾，特別是年輕上班族在出行途中，自然而然地感受到新型婚育文化的魅力，在潛移默化中理解、接納並認同」。

福建福州地鐵4號線車廂內的宣傳標語引發熱議。（取材自中國新聞週刊）
福建福州地鐵4號線車廂內的宣傳標語引發熱議。（取材自中國新聞週刊）

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