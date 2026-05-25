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不是特效…武漢大學生賣手搓蝴蝶爆火 婚慶公司搶著要

中國新聞組／北京25日電
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艾雨慶在武昌職業學院操場上「放飛」仿生蝴蝶。（取材自上觀新聞）
艾雨慶在武昌職業學院操場上「放飛」仿生蝴蝶。（取材自上觀新聞）

武漢一名21歲大學生賣1500元（人民幣，下同，約221美元）手搓蝴蝶爆火，婚慶公司搶著要。

長江日報報導，武昌職業學院學生艾雨慶和團隊「手搓」仿生蝴蝶飛行器，目前月產200至300隻，單隻售價1500元（人民幣，下同，約221美元），在婚慶、科普教育領域打開市場，畢業後他們將全身心投入創業。

這不是特效，不是玩具，而是該校無人智能裝備技術應用學院2023級學生艾雨慶和團隊「手搓」出來的仿生蝴蝶飛行器。如今，團隊月產200至300隻仿生蝴蝶，單隻售價1500元，在婚慶、科普教育市場悄悄走紅。

去年，在網上刷到機械仿生蝴蝶視頻的艾雨慶，靈機一動：這玩意兒有市場啊！他拉上同學，東拼西湊了30萬元啟動資金註冊了公司。

可讓蝴蝶飛起來，遠沒有想像中那麼簡單。「核心技術是翅膀的結構與平衡，左右必須嚴格對稱，材料差一丁點都飛不起來。」回憶當初的選材，艾雨慶直搖頭。

最初，他們用尼龍布做翼面，太重，蝴蝶一離手就「吧唧」栽地；換成薄聚酯膜，倒是輕了，飛不到兩米就軟塌塌地飄落。為了這對翅膀，團隊試了不下十種布料，每一次試錯，都是上百元的成本在燃燒。

最較勁的時候，艾雨慶把能找到的蝴蝶紀錄片翻了個底朝天。在慢鏡頭裡，他盯著真實蝴蝶翅膀在空氣中攪動的微妙渦流，突然開竅了：「仿生不是依葫蘆畫瓢模仿個形狀，而是要復刻重量與強度之間那種極其精妙的平衡。」最終他們鎖定帶塗層的滌綸布料，只有一張紙的厚度，卻防水抗磨。

從碳纖維骨架到3D打印舵機安裝位，每一個零件艾雨慶都堅持在宿舍裡純手工打磨。關於「手搓」，他有一肚子心得：「手搓雖然慢，但每一次打磨，都是在和材料對話。」

去年下半年，第一隻仿生蝴蝶賣給了一名大學生愛好者。此後，口口相傳，訂單雪片般飛來。

婚慶公司找上門，蝴蝶成了比撒花瓣更浪漫的氛圍神器；中小學科普機構找上門，這是最生動的仿生學教具；無人機玩家也找上門，最大一單，客戶一口氣打包了10套。

如今，團隊推出兩款產品：帶遙控燈光的成品售價1500元；600至800元的材料包則專供硬核玩家「手搓」。為保證口碑，成品出廠前必經室內靜風、微風、室外三場景至少10次試飛，「保證前5到10米筆直飛行，是我們的品質保證。」

在艾雨慶車廂裡，擺滿了成品仿生蝴蝶和配套遙控器。（取材自上觀新聞）
在艾雨慶車廂裡，擺滿了成品仿生蝴蝶和配套遙控器。（取材自上觀新聞）

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