我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

太缺德…昆明主幹道驚現「三角釘」 2嫌犯竟是補胎業者

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
彩雲北路上的「三角釘」。（取材自澎湃新聞）
彩雲北路上的「三角釘」。（取材自澎湃新聞）

近日，雲南昆明一主幹道上驚現「三角釘」，多輛途經車輛輪胎被扎壞一事引發廣泛關注和熱議。目前，涉案兩名嫌犯已被刑拘，二人是一家補胎修車店經營者，為增加客源、謀取私利，曾多次在夜間將「三角釘」撒在道路上，企圖讓過往車輛的車胎被扎後只能到其店中進行修理。

據了解，這種鐵製「三角釘」 出現在彩雲北路上，它的特點為不管怎麼擺放都有一個尖銳的角朝上。相關影片發出後，市民跟帖曬出輪胎被刺破的照片。另有市民表示，去年6、7月在此地也發現過「三角釘」，不知最近怎麼又有了。

澎湃新聞報導，涉事路段位於彩雲北路上一處掉頭車道，主幹道車流量大，輪胎一旦受損極易導致車輛失控側翻等嚴重險情，尤其是前方即為東三環入口昌宏西路，安全隱患令人擔憂，不少市民直斥此舉「太缺德」。

知情人士表示，接到報案後，結合在日常工作中發現的線索，昆明市公安局刑偵支隊聯合經開分局刑偵大隊立即開展調查，經工作於5月23日下午將兩名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經審訊，兩名嫌疑人是一家補胎修車店經營者，為增加客源、謀取私利曾多次在夜間將「鐵蒺藜」撒在道路上，企圖讓過往車輛的車胎被紮後只能到其店中進行修理。現查明兩名嫌疑人的行為已造成多輛機動車輪胎破損，目前已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

上一則

搶人才…機場2號大樓月底啟用 招聘逾4400職缺

下一則

香港長洲飄色巡遊 小財爺派糖、小油王搶鏡 平安包賣出6萬個

延伸閱讀

江蘇男駕駛昏迷踩到油門追尾 前車佛心女「死死抵住」

江蘇男駕駛昏迷踩到油門追尾 前車佛心女「死死抵住」
上海日料店持刀傷人案釀3傷、有2日本人 中外交部回應了

上海日料店持刀傷人案釀3傷、有2日本人 中外交部回應了
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
合肥女20萬買全新寶馬 引擎蓋裡藏一窩小奶貓 4S店甩鍋

合肥女20萬買全新寶馬 引擎蓋裡藏一窩小奶貓 4S店甩鍋

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

2026-05-17 21:05
今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

2026-05-19 11:47
已故澳門賭王何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女何超蕸驚傳過世。(取材自微博)

賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹

2026-05-17 23:14

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地