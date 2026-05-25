太缺德…昆明主幹道驚現「三角釘」 2嫌犯竟是補胎業者

彩雲北路上的「三角釘」。（取材自澎湃新聞）

近日，雲南昆明一主幹道上驚現「三角釘」，多輛途經車輛輪胎被扎壞一事引發廣泛關注和熱議。目前，涉案兩名嫌犯已被刑拘，二人是一家補胎修車店經營者，為增加客源、謀取私利，曾多次在夜間將「三角釘」撒在道路上，企圖讓過往車輛的車胎被扎後只能到其店中進行修理。

據了解，這種鐵製「三角釘」 出現在彩雲北路上，它的特點為不管怎麼擺放都有一個尖銳的角朝上。相關影片發出後，市民跟帖曬出輪胎被刺破的照片。另有市民表示，去年6、7月在此地也發現過「三角釘」，不知最近怎麼又有了。

澎湃新聞報導，涉事路段位於彩雲北路上一處掉頭車道，主幹道車流量大，輪胎一旦受損極易導致車輛失控側翻等嚴重險情，尤其是前方即為東三環入口昌宏西路，安全隱患令人擔憂，不少市民直斥此舉「太缺德」。

知情人士表示，接到報案後，結合在日常工作中發現的線索，昆明市公安局刑偵支隊聯合經開分局刑偵大隊立即開展調查，經工作於5月23日下午將兩名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經審訊，兩名嫌疑人是一家補胎修車店經營者，為增加客源、謀取私利曾多次在夜間將「鐵蒺藜」撒在道路上，企圖讓過往車輛的車胎被紮後只能到其店中進行修理。現查明兩名嫌疑人的行為已造成多輛機動車輪胎破損，目前已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。