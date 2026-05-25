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浙江小野豬靠1招每年創收12萬 網讚「行走的挖筍雷達」

中國新聞組／北京25日電
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小野豬艾迪被網友戲稱是「行走的挖筍雷達」。（取材自封面新聞）
小野豬艾迪被網友戲稱是「行走的挖筍雷達」。（取材自封面新聞）

浙江溫州近日出現了一隻超會搜尋竹筍的家養野豬，憑著靈敏嗅覺，每日可協助採收百餘斤竹筍，整個產筍周期創收約12萬元（人民幣，約1.7萬美元）。這隻名叫「艾迪」的野豬找筍精準度太高，更被網友戲稱為「行走的挖筍雷達」。

封面新聞報導，艾迪是住在溫州文成縣珊溪鎮萬里村的夏先生2024年撿回家的；他在一次下山途中，於溪邊發現一隻從懸崖墜落的野豬幼崽，由於小野豬無法正常進食，他便將其帶回家中照料，並以奶粉餵養。經過一段時間照顧，小野豬逐漸恢復健康，也開始與夏先生建立信任關係，之後被正式收養。

飼養約半年後，艾迪體重增至30餘斤。有一次夏先生進山採筍時，艾迪隨行，還展現出對竹筍氣味的敏銳辨識能力，只要嗅聞地面，就能定位埋在土中的竹筍。

發現艾迪的特長後，夏先生展開引導訓練，每當艾迪成功找到竹筍時，就以零食作為獎勵，逐漸培養牠主動尋筍的習慣。經過反覆訓練後，艾迪如今在山林中發現竹筍時，會以低聲方式示意主人前往挖掘。

夏先生指出，即使竹筍埋在地下約20公分深處，艾迪仍能準確辨識位置，搜尋成功率相當高。每年10月至隔年1月的冬筍採收季，他幾乎天天帶著艾迪上山工作，在牠的協助下，採收量明顯增加。

夏先生把艾迪尋筍的故事分享到網路上後，迅速吸引網友關注，不少人慕名訂購竹筍，還有人預約山區挖筍體驗活動。原本只是偶然救下的小野豬，意外成為招財豬。

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