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「死了麼」改名「在麼在麼」 杭州上線守護獨居長者

中國新聞組／北京25日電
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「死了麼」改名升級為「在麼在麼」安心守護平台，在杭州上城區南星街道試用。(取材自...
「死了麼」改名升級為「在麼在麼」安心守護平台，在杭州上城區南星街道試用。(取材自大風新聞)

曾經火爆全網的獨居安全預警App「死了麼」換名字了，這款因為名稱太直接而引爆輿論的App改名為「在麼在麼」，還升級為安心守護平台，目前已在杭州上城區南星街道試用，將成為守護獨居長者的第一道防線。

大風新聞報導，今年1月，「死了麼」App在網路上意外走紅，該應用程式的核心功能直白且精準：為獨居人群提供安全預警服務。用戶只須設置緊急聯繫人，每日完成簽到，若連續多日未登錄簽到，系統便會自動發送郵件通知緊急聯繫人。App界面設計極簡，僅中間設置一個「簽到」按鈕，清晰標注預警規則，無多餘功能模塊。該應用推出後，因切中龐大獨居群體的安全焦慮而引發社會廣泛關注。

「死了麼」暴紅後，地方政府隨即展開對接。1月29日，創始人呂功琛收到一封來自杭州市上城區數據資源管理局應用推進科科長孟慧君的郵件，該郵件詳細分析了該產品的應用價值，並明確列出上城區政府能夠提供的各項支持，將官方「能提供什麼」與開發團隊「需要什麼」對應得清清楚楚。

這項業務方向與呂功琛的研發初衷相契合。在郵件發出的第二天，上城區相關為企服務團隊便與呂功琛團隊進行了會面。雙方從首次郵件聯繫到最終敲定落戶，整個過程歷時半個月。呂功琛對此表示：「這不是單向的招引，是雙向奔赴。」

改名並升級後的「在麼在麼」平台在產品設計上堅持適老化原則，採用大字體、簡介面、少操作與高容錯的設計方案，並可搭配無感手環和安全扣等硬體設備。

在操作機制方面，長者每天只需使用智慧型手機即可完成線上簽到。若系統偵測到長者連續兩天未進行簽到，將會自動向其子女或緊急聯絡人發送提醒通知。此外，軟體介面上設置了醒目的「SOS一鍵呼救」按鈕，長者按下後，子女與社區皆能同步接獲通知。針對沒有使用智慧型手機的高齡長者，則可透過配備的安全扣硬體，實現一鍵觸發呼救。

除此之外，杭州市南星街道針對該平台構建了聯動守護機制，社區工作人員可透過系統即時查看長者的簽到狀態，一旦發現長者出現超期未簽到或狀態異常等情況，社區人員能夠迅速核實，採取上門探視或電話問候等方式進行確認。

若長者觸發SOS呼救信號，負責專員可在5分鐘內做出應對，15分鐘內聯動相關人員上門查看，系統並對接社區衛生服務站與急救資源，以此守住黃金救援時間。

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