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AI熱潮推動 中國「一人公司」包辦創意研發、設計行銷

中央社／台北25日電
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中國「一人公司」（OPC）辦公型態興起，珠三角、長三角為OPC辦公空間需求旺盛的核心區域，這波熱潮背景為人工智慧（AI）技術降低創業門檻，推動OPC群體快速擴大。

OPC指的是One Person Company，一人即可完成創意、研發、設計、行銷、交付等商業流程。

據界面新聞25日報導，OPC辦公空間需求正在快速成長，截至今年4月，不完全統計顯示，中國目前建成超過85個OPC社區，布局規劃270個，將覆蓋30多座城市，靈活辦公行業有持續成長空間。

中國靈活辦公空間服務商WeWork上海及新一線城市總經理白蕊表示，OPC成為全球與中國靈活辦公的核心成長群體，OPC辦公需求持續快速成長，大背景為AI技術降低創業門檻，推動OPC群體快速擴大。

OPC模式成為行業熱點，共享辦公社區也在更新服務系統、拓展多元業態。白蕊提到，為了滿足OPC辦公需求，解決單人創業者缺合規、缺資源、缺營運等痛點，除了提供辦公空間外，也提供工商財稅、法務合規、政策申報等多元服務。

白蕊指出，從WeWork提供的解決方案使用狀況來看，珠三角、長三角是OPC辦公需求旺盛的核心區域。以上海為例，上海OPC群體大多聚焦在AI內容、AI諮詢、短影片、拓展海外業務、獨立開發者、跨境電商等，整體呈現年輕化趨勢。

白蕊認為，未來3至5年，OPC在上海有很高機率從邊緣創業模式進入主流成長型態，將成為數位經濟中最活躍的一層；但是不會替代傳統公司制。

OPC群體正為靈活辦公行業開創營收成長空間。白蕊指出，傳統聯合辦公以長期固定工位租賃為核心，收入結構單一、坪效上限明顯，增值服務貢獻偏低；OPC社區主打分時、靈活、碎片化租賃，可顯著提升工位利用率與空間效率。

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