中國第8次太空會師…神23進駐天宮 3.5小時對接神21

圖為5月25日在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的交會對接實時畫面。（新華社）

中國神舟23號載人飛船昨晚發射，今天凌晨成功對接於空間站天和核心艙徑向端口，神舟23號航天員乘組順利進駐中國空間站「天宮」， 整個對接過程歷時約3.5小時，完成中國航天史上第8次「太空會師」，航天員乘組狀態良好。

專家披露，神舟23號此次經大幅改造，迎來幾個首次更新，為避免再發生神舟20號飛船舷窗被空間碎片撞出裂紋事件，神舟23號換上具三重防燒蝕功能的新舷窗，且有效載荷翻倍，還為香港 女航天員備好了女性生活設施。

綜合央視、新華社報導，北京時間5月24日23時08分，搭載神舟23號載人飛船的長征二號F遙23運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，10分鐘後，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。

神舟23號載人飛船入軌後，於北京時間5月25日2時45分，成功對接於空間站天和核心艙徑向端口，對接過程歷時約3.5小時。5月25日5時13分，在軌執行任務的神舟21號航天員乘組打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟23號航天員乘組入駐中國空間站，兩個航天員乘組拍下「全家福」，向全國人民報平安。

神舟23號航天員乘組將與神舟21號航天員乘組進行在軌輪換。在空間站駐留期間，神舟23號航天員乘組將在空間生命與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域開展多項實（試）驗與應用，進行多次出艙活動，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等任務。

據大風新聞報導，此次神舟23號任務迎來幾個首次。飛船總指揮何宇表示，為避免神舟20號飛船舷窗被空間碎片撞出裂紋事件再發生，此次提前做好原本在神舟24號才實施的舷窗防護升級，團隊在發射場就給神舟23號換上新的兩層防燒蝕玻璃舷窗，再外加一重艙內保底的保護措施，累積起來是三重防燒蝕的功能。這是中國載人航天史上首次在已經組裝好的飛船上更換舷窗，由於艙內空間狹小，操作難度大增。

第二個硬核點是，過去神舟飛船返回只能帶50公斤有效載荷，科學成果只能是「優中選優」，這次飛船下行裝載能力翻倍。何宇表示，通過艙內的儀表系統升級，就是小型化，來獲得下行載荷的重量資源。集約化重新優化布局，它的下行的重量現在是100公斤以上，下行載荷的空間是以前的三倍，這次已實現「應上盡上」，大量的科學實驗載荷，包括航天的生活用品都等可以帶上。

考量這次有女航天員，還有一位航天員要在軌工作生活一年的時間，飛船專門搭載適合女航天員飛行的一些生活設施。至於在軌一年的那位航天員，何宇坦言，對神舟飛船本身是沒有太多影響的，飛船還是半年一輪換。