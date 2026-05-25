我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

中國第8次太空會師…神23進駐天宮 3.5小時對接神21

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為5月25日在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的交會對接實時畫面。（新華社）
圖為5月25日在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的交會對接實時畫面。（新華社）

中國神舟23號載人飛船昨晚發射，今天凌晨成功對接於空間站天和核心艙徑向端口，神舟23號航天員乘組順利進駐中國空間站「天宮」， 整個對接過程歷時約3.5小時，完成中國航天史上第8次「太空會師」，航天員乘組狀態良好。

專家披露，神舟23號此次經大幅改造，迎來幾個首次更新，為避免再發生神舟20號飛船舷窗被空間碎片撞出裂紋事件，神舟23號換上具三重防燒蝕功能的新舷窗，且有效載荷翻倍，還為香港女航天員備好了女性生活設施。

綜合央視、新華社報導，北京時間5月24日23時08分，搭載神舟23號載人飛船的長征二號F遙23運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，10分鐘後，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。

神舟23號載人飛船入軌後，於北京時間5月25日2時45分，成功對接於空間站天和核心艙徑向端口，對接過程歷時約3.5小時。5月25日5時13分，在軌執行任務的神舟21號航天員乘組打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟23號航天員乘組入駐中國空間站，兩個航天員乘組拍下「全家福」，向全國人民報平安。

神舟23號航天員乘組將與神舟21號航天員乘組進行在軌輪換。在空間站駐留期間，神舟23號航天員乘組將在空間生命與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域開展多項實（試）驗與應用，進行多次出艙活動，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等任務。

據大風新聞報導，此次神舟23號任務迎來幾個首次。飛船總指揮何宇表示，為避免神舟20號飛船舷窗被空間碎片撞出裂紋事件再發生，此次提前做好原本在神舟24號才實施的舷窗防護升級，團隊在發射場就給神舟23號換上新的兩層防燒蝕玻璃舷窗，再外加一重艙內保底的保護措施，累積起來是三重防燒蝕的功能。這是中國載人航天史上首次在已經組裝好的飛船上更換舷窗，由於艙內空間狹小，操作難度大增。

第二個硬核點是，過去神舟飛船返回只能帶50公斤有效載荷，科學成果只能是「優中選優」，這次飛船下行裝載能力翻倍。何宇表示，通過艙內的儀表系統升級，就是小型化，來獲得下行載荷的重量資源。集約化重新優化布局，它的下行的重量現在是100公斤以上，下行載荷的空間是以前的三倍，這次已實現「應上盡上」，大量的科學實驗載荷，包括航天的生活用品都等可以帶上。

考量這次有女航天員，還有一位航天員要在軌工作生活一年的時間，飛船專門搭載適合女航天員飛行的一些生活設施。至於在軌一年的那位航天員，何宇坦言，對神舟飛船本身是沒有太多影響的，飛船還是半年一輪換。

圖為5月25日在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的神舟21號航天員乘組和神舟23...
圖為5月25日在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的神舟21號航天員乘組和神舟23號航天員乘組拍攝「全家福」照片的實時畫面。（新華社）

香港

上一則

山西礦災追人禍… 123人下井沒紀錄 有工人升井才知出事

下一則

巴基斯坦總理、塞爾維亞總統同日抵京 2個鐵哥們都來了

延伸閱讀

神舟23號太空人進駐中國空間站 完成第8次「太空會師」

神舟23號太空人進駐中國空間站 完成第8次「太空會師」
神舟23號為登月鋪路 航天員將駐留1年進行人體研究

神舟23號為登月鋪路 航天員將駐留1年進行人體研究
神舟23號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接

神舟23號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接
神23升空倒數／水槽出艙、耐力測試 航天員訓練畫面曝

神23升空倒數／水槽出艙、耐力測試 航天員訓練畫面曝

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

2026-05-17 21:05
今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

2026-05-19 11:47
已故澳門賭王何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女何超蕸驚傳過世。(取材自微博)

賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹

2026-05-17 23:14

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地