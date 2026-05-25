重慶暴雨淹街3死17人失聯 武漢雨炸三停

重慶市永川區突發瞬時極端特大暴雨引發山洪和地災，圖為救援人員24日在永川區茶山竹海街道大橋村開展搜救工作。 （中新社）

中國多地近期暴雨成災，其中，重慶永川23日至24日出現特大暴雨，短時雨量達296.6毫米，已造成17人失聯、3人死亡，救援持續進行。湖北武漢 昨天上午發布暴雨紅色預警，並要求停止集會、停課、停業三停。同時水利部針對安徽、河南 、重慶、陝西四省份啟動洪水防禦四級應急響應。

重慶大雨導致城市嚴重內澇，大量汽車被淹。永川區光彩大道一商戶老闆表示，昨天凌晨積水快速上漲，一輛轎車十幾分鐘就被積水淹沒，附近商戶凌晨2時許已被疏散。

前晚至昨天凌晨，重慶永川區出現特大暴雨，轄區茶山竹海街道昨天凌晨2時至4時最大雨量達到296.6毫米、最大小時雨量103.6毫米，因瞬時強降雨導致17人失聯，3人死亡。北碚區也因暴雨導致2人失聯。

極目新聞提到，24日，永川區茶山竹海街道安溪村一名村幹部透露，村裡出現山崩，目前救援人員已趕到。

茶山竹海街道內的茶山竹海國家森林公園，是國家4A級旅遊區，也是張藝謀執導電影「十面埋伏」在中國的唯一外景地。昨天上午10時許，有當地網友發布視頻稱，茶山竹海發生塌方。工作人員表示，暴雨已停，公園內有多處塌方，但未造成人員傷亡，昨天早上8時公園已閉園，有部分遊客滯留山上，正在統計人數並安撫。

湖北武漢24日上午發布暴雨紅色預警，並要求停止集會、停課、停業。

「湖北日報」指出，武漢市氣象台24日10時11分發布暴雨紅色預警信號：過去一小時蔡甸消泗、經開湘口已出現30至60毫米降水，預計未來三小時，經開、蔡甸、江夏部分街道（鄉鎮）仍將有40至70毫米降水，累計雨量將達到100毫米以上。

「長江日報」指出，自24日凌晨開始，重慶、湖北、安徽、江蘇等部分地區降雨加強。在中國天氣網一小時降雨量排行榜上，武漢一度排名全國第二。