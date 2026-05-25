曾提出「要改良不要革命」…六四流亡學者劉再復85歲杭州辭世

劉再復（右）在美國與李澤厚的合影。（本報檔案照）

中國學者、文藝理論家劉再復24日在杭州逝世，享壽85歲。劉再復在1989年「六四 」事件後一度流亡海外，並曾在2005年赴台講學。他與學者李澤厚合著的「告別革命」一書，曾掀起廣泛討論。

香港 明報報導，經親屬確認，劉再復24日中午因病救治無效，在杭州過世。隨後，文學雜誌「上海書評」及微信公眾號「現當代文學研究動態」也發布了這項消息。

劉再復於1989年來美，離開北京前，他是中國社會科學院文學研究所所長，出國後，在美國芝加哥大學、科羅拉多大學、瑞典斯德哥爾摩大學、加拿大卑詩大學、香港城市大學、香港科技大學、台灣中央大學、東海大學等院校分別擔任過客座教授、講座教授、名譽教授與訪問學者。

劉再復1941年出生於福建。根據文學學者王德威為劉再復書籍「五史自傳」所作的序言，劉再復自謂生命中經過三次巨大喪失：童年喪父、文革喪書、1989年後喪國。

1980年代是中國「文化熱」的年代，劉再復成為國家文藝研究領軍人物之一，憑藉「論文學的主體性」、「性格組合論」等專著，吸引許多青年學子。1989年天安門民運以血腥鎮壓收場，劉再復倉皇出逃，長居美國，往來多地。不過，他後來獲邀返國講學。

劉再復與哲學家李澤厚1995年出版的「告別革命：回望二十世紀中國」，提出「要改良，不要革命」，主張通過非暴力、非群眾運動手段，來解決一切事端和矛盾衝突。引起很大關注與討論。

法廣報導，亞洲周刊2018年3月一期的封面專題是：「劉再復反思中國，從漂泊到心靈建設」。亞洲周刊介紹說：自「六四」事件後漂泊境外近30年，著名作家劉再復，反思中國。他自認一直是體制內的改革派，為中國的改革與新生興奮了40年，並堅定地認為，中國只有繼續走改革開放的道路才有未來。他說，100多年來，中國經歷了「不幸」與「大幸」兩個時期，鄧小平啟動改革開放的40年是「大幸」，中國能否「續幸」，而不再發生「不幸」，還要靠執政者作開明的歷史選擇。