河北女老師腦梗變3歲 丈夫900天陪她「重新長大」

河北美術老師懷孕胎停後突發腦梗智力變3歲，丈夫陪妻子「重新長大」。（取材自大象新聞）

河北清河縣一名37歲前小學美術老師沈忱，2023年懷孕7周胎停後，一周內突發腦梗，認知能力退回如3歲孩童，連丈夫都無法辨認。丈夫林軍放下原本經營的滷味生意，全職陪伴妻子復健逾900天，從認字、說話到生活起居，一步步陪她「重新長大」。兩人透過直播記錄復健生活，引發外界關注。

▲ 影片來源：youtube平台＠豫新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

紅星新聞報導，沈忱原是河北清河縣小學美術老師。2023年10月，她懷孕7周時胎停，一周後又突發腦梗。林軍回憶，妻子從加護病房轉出後，已不認識所有人，「上午還在說『老公我出門了』，下午就突然不認識我了。」

沈忱病情嚴重時情緒起伏劇烈，會拔掉輸液管、拒絕吃藥，也無法自行翻身、站立與如廁，需要家人輪流照顧。醫師出院前還提醒家屬注意安全看護。

河北美術老師懷孕胎停後突發腦梗智力變3歲，丈夫陪妻子「重新長大」。（取材自大象新聞）

由於腦部左側基底節受損，沈忱的語言、認知與邏輯能力受到影響。林軍表示，教她分辨「爸爸」、「媽媽」、「林林」等稱呼，就花了一整年。「就像有個橡皮擦一樣，今天說了什麼，明天就擦掉了。」

報導指出，林軍將家中布置成簡易復健空間，每天陪妻子做認字、算數與五官辨識練習。沈忱學習容易疲累，林軍便依她狀態調整節奏。

畫畫則成為沈忱最喜歡的復健內容。右手失能後，她改用左手作畫，還會替粉絲畫頭像。林軍形容，目前妻子的心智能力約恢復到「八九歲孩子」程度。在沈忱面前，林軍總是笑呵呵地逗她開心，他說，她心情好，更有助於恢復。「我時常在想，生病的人是我就好了。」

據報導，為負擔醫療與生活開支，林軍後來開始直播，原本只是唱歌，後來改為分享妻子的復健日常。直播中，沈忱會唱歌、畫畫，也會與網友互動。林軍說，起初她坐在鏡頭前「雙眼是無神的」，後來慢慢願意與人交流。

隨著關注增加，也出現外界質疑聲音。有人懷疑沈忱裝病，也有人認為她的病情與林軍有關。對此，林軍表示：「她要是裝的，我可太高興了。」他說，沒有經歷過的人，很難理解這種生活。

河北美術老師懷孕胎停後突發腦梗智力變3歲，丈夫陪妻子「重新長大」。（取材自大象新聞）

今年，林軍帶著沈忱回四川補辦婚禮。婚禮上，沈忱在長輩致詞時落淚。林軍說，「她心裡是知道的，也特別開心。」

談及未來，林軍表示，希望妻子能慢慢恢復，「她想去哪裡看看，我就陪她去看。」他也說：「我肯定能把她找回來。」