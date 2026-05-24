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「胸大不讓摸」擋泥板掛標語 成都男博人眼球 警出手了

中國新聞組／即時報導
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擋泥板掛著「胸大不讓摸，胸小不讓說」標語。（取材自都市快報）
擋泥板掛著「胸大不讓摸，胸小不讓說」標語。（取材自都市快報）

「胸大不讓摸，胸小不讓說」」成都市一輛重型半掛牽引車近日因車尾懸掛低俗不雅標語，引發熱議。成都市公安局新都區分局22日晚發布警情通報指出，涉事駕駛員譚姓男子（29歲）為博人眼球，自行購買並加裝帶有低俗文字的擋泥板，造成不良社會影響，警方已依法對其作出行政處罰。

綜合媒體報導，事件發生於5月21日，地點位於成都斑竹園附近。有民眾發現，一輛重型半掛牽引車在擋泥板掛著不雅文字，引發了廣大網友的強烈不適。

「開車帶娃路過，孩子好奇問寫的什麼，我根本沒法解釋」、「公共場合搞這種低俗內容，簡直是視覺汙染」等評論迅速刷屏。

警方接獲反映後迅速展開調查。經查，譚男為了「彰顯個性、博取關注」，透過網購取得相關擋泥板並自行加裝，長期於公共道路行駛。在警方教育下，譚男對自己的違法行為認錯悔過，並就造成的不良影響公開致歉。

許多網友對警方的迅速處置拍手稱快，認為「丟人又挨罰」是咎由自取。有網友犀利指出：「29歲的人了，三觀歪得離譜！開貨車靠手藝吃飯不丟人，丟人的是靠低俗博眼球。」更有網友強調：「你的所謂個性不能建立在噁心他人的基礎上。」

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