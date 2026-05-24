瀋陽動物園「假熊」比真熊火：掃地、騎車、幫遊客抱娃

「蘋果熊」和遊客互動。（取材自封面新聞）

瀋陽森林動物園一隻「會掃地、能抱娃」的棕熊意外走紅網絡，引發遊客蜂擁打卡。不過這隻頻頻與人互動的熊，其實並非真正動物，而是園方在棕熊活動減少的特殊時期，安排工作人員穿上特製熊裝扮演的NPC角色。有遊客笑稱：「以為來看真熊，結果被假熊治癒了。」

封面新聞報導，近日多段短視頻在社交平台瘋傳，畫面中一隻「棕熊」不僅與遊客合影，還會幫忙抱小孩、掃落葉、甚至「接雞架」，畫風輕鬆搞笑。走紅後，相關視頻帳號「蘋果熊」粉絲快速上漲，不少家長專程帶孩子前往沈陽森林動物園「打卡偶遇」。

園方稱，園內棕熊正值發情期，活動明顯減少，導致部分遊客難以近距離觀賞。為提升體驗，園方臨時策畫互動方案，連夜製作高度仿真的熊皮服裝，由工作人員扮演互動角色。

「蘋果熊」被遊客投餵。（取材自封面新聞）

由於服裝外觀過於逼真，園方一開始甚至不敢讓假熊靠近遊客，只能在林間遠距離出現。但沒想到遊客反應熱烈，不僅不害怕，反而主動靠近合影，小朋友甚至直接撲上擁抱。隨著互動升級，「蘋果熊」逐漸放開動作，掃地、遛娃、騎車樣樣來，園區笑聲不斷。

隨著短視頻擴散，連75歲長者也專程前來「追熊」，更有網友留言調侃：「真熊在休息，假熊在上班」、「這是動物園的替身文學」。也有部分網友質疑是否存在動物造假，園方則明確澄清，園內動物均為真實飼養，「蘋果熊」僅為互動創意環節。

此外，近期沈陽氣溫接近30度，扮演者坦言：「裡邊就像汗蒸一樣，皮毛有點味道，確實很辛苦。」但也表示不少遊客貼心送水、送吃的，讓人感到溫暖。

▲ 影片來源：Youtube平台@D_NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.