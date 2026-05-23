中國多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯

重慶永川23日至24日出現特大暴雨，目前已造成17人失聯、1人死亡。（取材自微博）

中國多地近期暴雨成災，已導致數十人不幸罹難或失蹤。據央視新聞報導，重慶永川23日至24日出現特大暴雨，短時雨量達296.6毫米，目前已造成17人失聯、1人死亡，救援工作仍在進行中。另，湖南、貴州等地近日亦出現強降雨災情，並傳出傷亡與失聯情況。

央視新聞指出，重慶永川防汛救援現場指揮部表示，23日23時至24日8時20分許，永川區出現特大暴雨，轄區茶山竹海街道最大雨量達296.6毫米、最大小時雨量103.6毫米，因瞬時強降雨導致17人失聯、1人死亡。目前救援處置工作正在進行。

重慶當地氣象部門通報，23日23時至24日6時，重慶中西部部分地區出現暴雨到大暴雨，局部地區特大暴雨。永川區關口灣與韓家溝村達特大暴雨。本輪強降雨與前期降雨時間間隔短，地質災害風險較高。重慶市已針對永川區啟動地質災害三級應急應變。

在湖南方面，據新華社報導，湖南石門縣自5月17日起遭遇極端強降雨，24小時最大降雨量突破當地觀測極值，引發山洪、泥石流等災害。報導指出，截至5月22日19時30分，強降雨災害已造成7人死亡、14人失聯，後續排查後失聯人數一度新增。

而在微博有網友指出，截至5月23日已造成6人死亡、15人失聯。另，統計顯示，截至5月23日，石門全縣已有23個鄉鎮超過10萬人受災，累計緊急轉移安置約5.8萬人。

界面新聞指出，南北鎮金家河村村民田先生回憶，5月17日白天已出現強降雨，晚間轉為特大暴雨，當地居民認為雨勢罕見，部分老人形容為「百年一遇」。他並提到，暴雨發生時正持續通知轉移，至深夜道路受阻、通信與電力一度中斷。田先生表示，金家河村主路因暴雨引發的泥石流與滑坡被切斷，約有百餘人一度受困，後續救援因道路中斷一度受阻。

此外，據央視新聞報導，貴州省黔東南州麻江縣5月18日至20日出現大範圍持續強降雨，部分鄉鎮降雨量突破歷史同期極值，引發洪澇及塌方災害。截至5月20日10時，該輪強降雨已造成3人死亡，並緊急轉移安置1456人。報導指出，當地已組織應急、武警、公安、消防等部門展開救援與搶修工作。

另據港媒報導，23日，在廣東、廣西以及江西，有15條河流水位超出警戒線。廣西防城港有村莊被洪水圍困，消防員要出動橡皮艇疏散居民。廣東漠陽江則有洪峰過境，水位高達6.8公尺，到當日下午水位開始回落。