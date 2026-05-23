食物送上門？北京遊客近距離投餵獅子 觀光車突然開門

北京八達嶺野生動物世界近日發生觀光車車門突然開啟事件。（視頻截圖）

北京八達嶺野生動物世界近日發生觀光 車車門突然開啟事件。有網友發布影片指出，遊客在猛獸區搭乘觀光車近距離投餵獅子時，車門突然打開，車內遊客一度受到驚嚇，現場工作人員則在數秒內將車門重新關閉，未造成意外。園方事後表示，車門是因震動導致門鎖鬆開，目前已全面停運猛獸區遊覽車進行檢查。

綜合快科技、瀋陽晚報報導，事件發生於5月21日，地點為北京八達嶺野生動物世界動物散放區，有遊客當時正帶著孩子搭乘觀光車，在猛獸區隔著圍欄近距離投餵獅子，期間車門突然開啟。

影片顯示，獅子當場停下動作，車上遊客也一度驚慌，所幸工作人員及時處置，迅速將車門關閉。

園區相關負責人表示，涉事車輛的門鎖因車體震動而意外鬆開，並非遊客自行開門。

園方表示，目前已將所有猛獸區觀光車全面停運，並逐輛檢查設備與設施狀況，確認門鎖等安全裝置是否正常。

報導提到，目前不少野生動物園都設有猛獸區觀光行程，讓遊客搭乘專用車輛近距離觀看獅子、老虎等大型動物。報導並提及，過去曾發生猛獸傷人事件，因此園區通常要求遊客全程留在車內，不得隨意開窗或下車。