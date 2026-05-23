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面試職校凌晨3點排長龍....中國家長重新評估升學路徑

中國新聞組╱北京23日電
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北京市昌平職業學校門口排長隊。(取材自界面新聞)
北京市昌平職業學校門口排長隊。(取材自界面新聞)

中國中等職業學校（中職）的招生季近日迎來空前火熱的景象。5月的北京本是重點高中校園開放日的高峰，昌平職業學校門口卻在凌晨3點就排起長隊，大批家長與學生甚至在前一天晚上聚集，只為爭取自主招生的面試機會；此現象並非北京獨有，廣西南寧、廣東汕頭及廣州等地近年招生季也屢現排隊與爆量報名，這條過去長期面臨「招生難」的教育賽道，正成為家庭教育帳本的新選擇。

界面新聞報導，面對學歷擴張帶來的「文憑貶值」，許多家長正重新評估升學路徑。5月的北京，本該是各大重點高中校園開放日最熱鬧的時候；但今年，一部分家長開始湧向職業學校。

從社交媒體上傳播的視頻畫面顯示，有當天學校門口從前一天晚上便聚集了大量家長和學生，隊伍一度延伸至校門外。初一便替孩子選擇昌職食品安全專業的家長秦月表示：「我覺得有些東西不能被成績定義，不如早點走上專業化的道路。」另一位家長修羽的孩子雖是國家二級運動員，有機會進入第一梯隊的高中，但發現孩子面對理化題目思維跟不上，溝通後決定選擇就讀職校學技術。一位深圳家長也感嘆，國內中考如千軍萬馬過獨木橋，即使上了大學一樣面臨就業壓力，普通文憑已不如過去吃香，最終目標還是要有一門能生存的能力。

北京市朝陽區職業學校、海淀區衛生學校、北京鐵路電氣化學校等多所中職院校，也出現了報名諮詢火熱的情況。

這並不是北京獨有的現象。過去一年，廣西南寧多所職業學校招生季出現家長凌晨排隊諮詢；廣東汕頭林百欣科技中專在招生季迎來大量報名者；廣州首批3+4中本貫通試點招生計畫僅40人，卻吸引6366人報名。

據報導，家長觀念轉變的背後，與中職提供的升學與就業確定性密切相關。以被家長圈戲稱為「職校裡985」的昌平職業學校為例，其專業直接銜接智能製造、生物醫藥等產業，就業導向明確。

同時，北京持續推進中職、高職、本科分段培養的「貫通培養」項目，打通升學通道，使中職成為進入高等教育體系的入口站。政策層面亦在深化改革，北京發布的三年行動計劃推動「減中職、擴高職、建本科」，並快速調整專業結構。

不過，教育專家對於眼下的「中職熱」持較為謹慎的態度。21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，這並非全新現象，總有一部分學生會進入職業教育體系，家庭追求優質資源是必然的。「選擇一所好的中職，本質上和選擇一所好的高中沒有區別。」尤其在貫通培養項目推進後，優質中職的吸引力才進一步提升，不應簡單得出職業教育突然整體變熱的結論。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉則認為，一線城市家庭對教育路徑更敏感，且人工智能正改變知識的價值，AI最易替代重複性的知識勞動，這使技能型能力的重要性逐步上升。他指出，12、13歲正是技能成長的關鍵期，這也是中職存在的重要意義。

但儲朝暉也提醒，當前許多職業學校名義上強調技能，實際教的仍是知識，職業教育真正需要確立的是「技能本位」，建立基於學生個體能力差異的培養體系，這才是改革真正需要突破之處。

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